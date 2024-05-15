Парламент Эстонии принял закон, разрешающий передавать Украине подсанкционные российские активы

Опубликовано: 15.05.2024 20:15 , Обновлено: 15.05.2024

Эстонский парламент 15 мая принял закон, позволяющий использовать попавшие под санкции активы россиян для компенсации ущерба Украине, который страна получила в ходе войны.

Как сообщили в законодательном органе, за принятие закона проголосовало 65 человек, против - трое. “Компенсация причиненного ею [Россией] военного ущерба не может ложиться на плечи Украины и ее союзников. Россия несет ответственность за причинение ущерба”, - заявил председатель Конституционной комиссии парламента Эстонии Хендрик Йоханнес Террас.

По его словам, создание правового механизма по использованию замороженных активов - сложная задача, и Эстония играет здесь новаторскую роль. Террас пояснил, что нововведение позволит использовать замороженные под санкциями активы частных лиц и компаний, которые “способствовали незаконным действиям России”, как платеж за ущерб, который РФ нанесла Украине.

По закону, для использования замороженных активов в качестве этого платежа необходимо доказать противоправное действие, в результате которого “пострадавшее государство” получило ущерб. В эстонском парламенте подчеркнули, что связь собственника подсанкционного имущества с противоправным действием “должна быть достаточно доказана”.

К слову, если в отношении владельца активов примут решение об их передаче в качестве платежа за ущерб, он имеет право оспорить это решение в суде, дополнили в парламенте.

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