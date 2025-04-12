Парламент Эстонии потребовал от местной православной церкви разорвать связи с Московским патриархатом

Опубликовано: 12.04.2025 10:35 , Обновлено: 12.04.2025

Парламент Эстонии, Рийгикогу, 9 апреля принял в третьем чтении законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах. В числе прочего документом вводит запрет на использование действующих на территории страны религиозных организаций "для разжигания ненависти или насилия". Фактически депутаты потребовали от Эстонской православной церкви разорвать все свои связи с Московским патриархатом.

За принятие законопроекта, по данным пресс-службы Рийгикогу, проголосовали 60 депутатов, против выступили 13, воздержались 16 депутатов. Под принятым законом ещё должен поставить свою президент страны, а после того, как текст документа обнародуют, у церквей и общин будет два месяца на то, чтобы привести свои уставы, состав правления или деятельность в соответствие с новым законодательством.

В пояснительной записке инициаторы законопроекты заявили, что на ряду с гарантированным эстонцам правом на свободу вероисповедания, убеждений и объединений, государство должно “учитывать вызовы, которые угрожают безопасности государства и безопасности общества”. Именно этим депутаты аргументировали принятие закона, который фактически запрещает местной православной церкви любые связи с Московским патриархатом.

“Действующая в Эстонии церковь, приход или монастырь не могут руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, имеющими значительное влияние и расположенными в иностранном государстве, а также не могут быть экономически связаны посредством своего устава, договора или других документов с религиозным объединением, духовным центром, руководящим органом или духовным лидером, расположенными в иностранном государстве, если они представляют угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку Эстонии”, - говорится в принятом депутатами законе.

Комментируя новый закон, Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро пояснил, что в свете принятых поправок у “структур, действующих в Эстонии, нет иного выбора, кроме как разорвать связи с Московским патриархатом и освободиться от кремлевской риторики и влияния”.

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По мнению эстонских законодателей, угроза нацбезопасности и конституционному строю страны может, среди прочего, возникнуть, если “духовный центр, руководящий орган, духовный лидер, лицо или ассоциация поддерживали военную агрессию или призывают к войне, террористическому преступлению или иному незаконному применению вооруженной силы или насилия”.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл не раз публично призывал россиян “молиться и поддерживать” Вооруженные силы России, воюющие в Украине.Такую поддержку глава Русской православной церкви называл “очень важным духовным фактором”.

В настоящее время Московскому патриархату в Эстонии напрямую подчиняются, в частности, Пюхтицкий Успенский монастырь, а также приходы самоуправляемой Эстонской христианской православной церкви (ЭПХЦ, до 31 марта 2025 года официально называлась Эстонской православной церковью Московского патриархата).

По словам Таро, эстонские власти с февраля 2022 года ведут переговоры с этими религиозными институтами, требуя от них разорвать отношения с Москвой. Однако, ни церковь, ни монастырь до сих порт отказывались что-либо менять в своей деятельности и вносить изменения в уставы. Новость об изменениях в законодательстве, по данным польского портала Onet, никак не повлияло на их позицию. Более того, представители этой церкви обвинили эстонских депутатов в попытке “запретить их деятельность в Эстонии” и пообещали обратится с жалобой к президенту, юристам и даже в международные организации с просьбой оценить новые правила для церквей в Эстонии.