Эстония изменила Конституцию. В каких правах ограничили белорусов?

Опубликовано: 27.03.2025 09:49 , Обновлено: 27.03.2025

Парламент Эстонии 26 марта принял закон о внесении изменений в Конституцию страны. Новыми поправкам власти лишили права голоса на местных выборах граждан третьих стран, проживающих в Эстонии. Таким образом, уже осенью 2025 года, когда в стране должны будут пройти муниципальные выборы, белорусы не смогут участвовать в голосовании.

За срочную поправку к Конституции проголосовали 92 депутата Государственного собрания Эстонии (Рийгикогу), против выступили лишь 7 депутатов. Для принятия решения о внесении поправок в Конституцию требовалось большинство в четыре пятых голосов членов Рийгикогу, участвовавших в заседании, то есть за него должны были проголосовать как минимум в четыре раза больше участников заседания, чем против него, то есть не менее 68 человек.

По решению пленарного заседания в главный закон Эстонии внесли поправку, инициированную 55 депутатами, согласно которой отменяется право голоса на выборах в местные советы для граждан третьих стран, проживающих в Эстонии, а со следующих выборов - и для лиц без гражданства (в этом году голосовать им ещё разрешили).

Таким образом, как следует из официального заявления, размещённого на сайте эстонского парламента, в выборах 2025 года смогут принять участие граждане Эстонии и ЕС, а также лица без гражданства, а уже начиная со следующих местных выборов голосовать смогут только граждане Эстонии и ЕС.

Согласно действующему закону, в местных выборах, помимо граждан Эстонии и ЕС, могут участвовать также иностранцы, проживающие в Эстонии на основании долгосрочного вида на жительство или права на постоянное жительство, достигшие на день выборов 16-летнего возраста и постоянное место жительства которых находится в соответствующей волости или городе.

Очередные выборы в местные советы состоятся в Эстонии 19 октября.

МИД Беларуси пока данную информацию никак не комментировал.