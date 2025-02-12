Парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС

Опубликовано: 12.02.2025 15:44 , Обновлено: 12.02.2025

Национальное Собрание Армении на заседании 12 февраля приняло в первом чтении проект закона о начале процесса вступления страны в Европейский союз. Обсуждение этого законопроекта парламент Армении начал накануне во вторник, 11 февраля.

По итогам заседания, 63 депутата Нацсобрания проголосовали «за», 7 депутатов проголосовали «против», сообщило армянское издание armenpress.am.

Автором законопроекта выступила общественная организация Evrovote, которая собрала необходимые подписи для внесения законодательной инициативы в Национальное собрание в установленные сроки.

По данным издания, члена организации удалось собрать 60 тысяч подписей вместо требуемых 50 тысяч. 9 января законопроект обсудили и одобрили на заседании правительства Армении, после чего направили на обсуждение парламента.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Армения и США 14 января подписали двухстороннюю хартии о стратегическом партнерстве. Она предполагает укрепление экономических и энергетических связей двух стран, углубление оборонного и военного сотрудничества, кооперации в сфере инноваций и высоких технологий, а также расширение межкультурных связей.

Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве