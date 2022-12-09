Папа Римский заплакал, вспомнив об Украине во время молитвы

Опубликовано: 09.12.2022 08:25 , Обновлено: 09.12.2022

Папа Римский Франциск заплакал, когда во время традиционной молитвы у Испанской лестницы в Риме 8 декабря вспомнил об украинцах.

Когда он дошел до той части молитвы, где говорил: «Я хотел бы принести Вам благодарность украинского народа…», его голос задрожал и он остановился, не в состоянии говорить.

Папа молчал примерно на 30 секунд. Потом возобновил молитву.

Он продолжил с того места, на котором остановился: «…украинского народа за мир, которого мы так долго просили у Господа. Вместо этого должен передать вам мольбы детей, стариков, матерей и отцов и молодежи этой мученической земли, которая так много страдает».

Ранее Телеграф писал, что Папа Римский Франциск подтвердил, что не хочет называет Россию «агрессором» в Украине, уточнив, что его осуждение Москвы было ясным, хотя и неявным. Также он провел разделение по национальному признаку воюющих в Украине российских военных.

Папа Римский обвинил бурятов и чеченцев в жетоскости на войне в Украине