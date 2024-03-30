Папа Римский пропустил Крестный ход и вызвал переполох среди верующих. Что произошло?

Опубликовано: 30.03.2024 11:29 , Обновлено: 30.03.2024

Папа Римский Франциск неожиданно и вопреки ранее сделанным заявлениям не прибыл в римский Колизей, чтобы возглавить Крестный ход в Страстную пятницу 29 марта. Эта новость повлекла за собой "смятение и беспокойство" среди верующих, сообщили СМИ. Что известно о причинах такого решения понтифика?

О том, что Папа остался в Ватикане, стало известно в последние минуты до начала службы. Неожиданное заявление вызвало переполох среди тысяч верующих.

Они выразили надежду, что 87-летний Франциск будет председательствовать на дальнейших празднованиях Страстной недели и Пасхального воскресенья. Несмотря на это, в итальянских СМИ пишут об «усталости» Святейшего Отца.

“Даже ближе к вечеру в субботу ожидалось присутствие Франциска, но было известно, что решение будет принято в последнюю минуту. В конечном итоге, как и в прошлом году, благоразумие взяло верх ”, - прокомментировало “Corriere della Sera”. В свою очередь, “La Repubblica” написало об “угрозе здоровью” и сообщило, что Папа Римский смотрел Крестный ход по телевидению.

Тем временем Ватикан объяснил его отсутствие необходимостью «сохранить здоровье» перед субботним пасхальным бдением, которое должно начаться вечером 30 марта в соборе Святого Петра. Это самая длинная литургия в году, “представляющая собой серьезный вызов силам Папы, который ее возглавляет”, передает Interia.pl.

[info_b]К слову, в 2023 году Франциск также пропустил Крестный ход после перенесенного вирусного бронхита. [/info_b]

Неофициальные сообщения , поступающие из Ватикана, свидетельствуют о том, что понтифик, осознавая свой возраст и вытекающие из него ограничения, решил поберечь свои силы. Ответ, так ли это на самом деле, пресса надеется узнать в Великую субботу.

Утром в Пасхальное воскресенье, 31 марта, на площади перед Ватиканской базиликой должна состоятся папская месса. После этого, в полдень, Франциск, как ожидается, произнесет пасхальное послание и даст благословение Urbi et Orbi, то есть городу и миру.

Воспаление легких

Напомним, в конце ноября 2023 года стало известно, что у Папы Франциска обнаружили воспаление лёгких.

Вместо традиционного вступления перед молитвой “Ангелус”, позволил подменить себя священнику из Ватикана. Это был первый подобный случай. Вместо этого Папа Франциск связался с верующими через средства массовой информации Ватикана. Он признался, что не может читать из-за «инфекции в легких».

Папа заметно кашлял, и на его руке был виден пластырь, что позволяет предположить, что ему, возможно, делали капельницу.

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