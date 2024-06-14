Папа Римский признался, что просил у Бога "хорошее чувство юмора" и заявил, что смеяться над Христом — не богохульство

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Опубликовано: 14.06.2024 20:51 , Обновлено: 14.06.2024

Папа Римский Франциск в пятницу, 14 июня, встретился с комиками, артистами и писателями из разных стран. На встрече, которая собрала более сотни гостей, понтифик призвал собравшихся использовать "мощный дар юмора", чтобы распространять смех "среди такого количества мрачных новостей”.

По его словам, комики и артисты — одни из немногих, кто умеет общаться с людьми из разных поколений и культурных традиций. “Вы объединяете людей, потому что смех очень заразителен”, — подчеркнул глава римско-католической церкви.

“Посреди такого количества мрачных новостей, когда мы погружены во множество социальных и даже чрезвычайных ситуаций, у вас есть сила распространять смех и улыбки”, — сказал 87-летний Франциск.

Он добавил, что молился Богу 40 лет и просил его о “хорошем чувстве юмора”. Кроме того, Папа Римский отметил, что, смеяться над Богом — это не богохульство, ведь мы точно так же “играем и шутим с людьми, которых любим”. Однако он предупредил комиков, что юмор можно использовать только в том случае, если делать это “не оскорбляя религиозных чувств верующих, особенно бедных”.

Американская актриса Вупи Голдберг и Папа Римский. Фото: Reuters

У Франциска, который в последние годы страдал из-за плохого здоровья, в пятницу был плотный график, включая встречу с президентом Кабо-Верде и епископами Экваториальной Гвинеи перед вылетом в Италию, где он станет первым понтификом, выступившим на саммите G7. Ожидается, что Папа Римский проведёт дискуссию об искусственном интеллекте, сообщила британская газета The Guardian.

Ранее Telegraf.news писал, что Папа Римский Франциск признался, что уже спланировал свои похороны. По его словам, он выбрал место упокоения, а также попросил сократить саму церемонию прощания.

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