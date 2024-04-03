"Есть комната, где хранятся канделябры" - Папа Римский рассказал, где хочет, чтобы его похоронили

Опубликовано: 03.04.2024 11:55 , Обновлено: 03.04.2024

Папа Римский Франциск признался в недавнем интервью, что уже распланировал, как его будут хоронить. По его словам, он выбрал место упокоения, а также попросил сократит саму церемонию прощания.

Франциск решил, что во время обрядов после смерти его тело будет выставлено не на катафалке, а в гробу, “с достоинством, но как у каждого христианина”, пояснил он в книжном интервью “Преемник”. Он также подтвердил, что хочет быть похороненным в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

В обширном интервью о Бенедикте XVI, которое взял у главы Католической церкви испанский ватиканист Хавьер Мартинес-Брокаль, Франциск подчеркнул, что его желание состояло в том, чтобы после его смерти было одно бдение, а не два, и чтобы при закрытии гроба не проводилось отдельной церемонии.

Вспоминая о похоронах Бенедикта XVI в январе 2023 года, Папа отметил: «Это последняя поминальная служба, отмечаемая таким образом, когда тело Папы выставлено вне гроба, на катафалке».

«Я поговорил с церемониймейстером, и мы убрали это и многое другое», — рассказал Фрэнсис. Он выразил мнение, что ритуал «слишком перегружен».

Папа подтвердил, что он дал указание, что хочет быть похороненным в базилике Санта-Мария-Маджоре. Он посещает ее перед каждым важным моментом своего понтификата, до и после каждой зарубежной поездки, а также после возвращения из больницы. Он часто молился там, прежде чем стал Папой.

Франциск признался, что за статуей Королевы Мира «есть комната, где хранятся канделябры». «Это то место», — добавил он, указывая где он хотел быть похороненным.

«Мне подтвердили, что все готово», - сказал он.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Папа Римский Франциск неожиданно и вопреки ранее сделанным заявлениям не прибыл в римский Колизей, чтобы возглавить Крестный ход в Страстную пятницу 29 марта. Эта новость повлекла за собой “смятение и беспокойство” среди верующих, сообщили СМИ. Что известно о причинах такого решения понтифика?

Папа Римский пропустил Крестный ход и вызвал переполох среди верующих. Что произошло?