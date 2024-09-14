Папа Римский не поддержал кандидатуры Трампа и Харрис на пост президента США. Чем не понравились?
Глава Католической церкви Папа Римский Франциск не поддержал ни одного из кандидатов на пост президента США. Слова понтифика привело агентство ANSA.
Папа Франциск провёл пресс-конференцию с журналистами, возвращаясь из поездки по Юго-Восточной Азии, где ответил на вопрос о том, за кого из кандидатов в президенты США он посоветовал бы голосовать избирателям-католикам.
По его словам, ни Трамп, ни Харрис не являются хорошими кандидатурами.
“Оба против жизни, и тот, кто выбрасывает мигрантов, и тот, кто убивает детей», -ответил понтифик.
Он отметил, что отказ в гостеприимстве мигрантам - это грех, ровно как и аборты, которые, по мнению епископа, являются убийством человека.
«В современной политике обычно говорят, что не голосовать — это плохо, это нехорошо. Нужно голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, та леди или тот джентльмен? Каждый по совести должен подумать и сделать свой выбор», - заключил глава Католической церкви.
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