Папа Римский не поддержал кандидатуры Трампа и Харрис на пост президента США. Чем не понравились?

Опубликовано: 14.09.2024 08:57 , Обновлено: 14.09.2024

Глава Католической церкви Папа Римский Франциск не поддержал ни одного из кандидатов на пост президента США. Слова понтифика привело агентство ANSA.

Папа Франциск провёл пресс-конференцию с журналистами, возвращаясь из поездки по Юго-Восточной Азии, где ответил на вопрос о том, за кого из кандидатов в президенты США он посоветовал бы голосовать избирателям-католикам.

По его словам, ни Трамп, ни Харрис не являются хорошими кандидатурами.

“Оба против жизни, и тот, кто выбрасывает мигрантов, и тот, кто убивает детей», -ответил понтифик.

Он отметил, что отказ в гостеприимстве мигрантам - это грех, ровно как и аборты, которые, по мнению епископа, являются убийством человека.

«В современной политике обычно говорят, что не голосовать — это плохо, это нехорошо. Нужно голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, та леди или тот джентльмен? Каждый по совести должен подумать и сделать свой выбор», - заключил глава Католической церкви.

Ранее Telegraf.news писал о том, что апостольский нунций Анте Йозич после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко 23 августа назвал Республику “хорошим примером для всего мира” в сохранении “семейных ценностей”.

Посланник Папы Римского назвал Беларусь «хорошим примером для всего мира». В чем?