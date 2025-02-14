Папа Римский Франциск попал в больницу

Опубликовано: 14.02.2025 15:19 , Обновлено: 14.02.2025

Папу Римского Франциска госпитализировали в пятницу, 14 февраля, в римскую больницу Джемелли. Причину госпитализации озвучила пресс-служба Ватикана.

«Папа Франциск будет госпитализирован в клинику Агостино Джемелли для проведения необходимых диагностических тестов и продолжения стационарного лечения продолжающегося бронхита», — передало Sky News лаконичное заявление Ватикана.

В Ватикане напомнили, что в прошлый четверг 88-летнему понтифику поставили диагноз бронхит. При этом он продолжал свою выполнять свои обязанности понтифика и проводил аудиенции.

Однако во время своих последних двух выступлений в Ватикане в среду, 12 февраля, Папа Франциск уже не справлялся с мессой и попросил своего помощника зачитать подготовленные им речи.

«Я, с моим бронхитом, до сих пор не могу (читать). Надеюсь, в следующий раз смогу», - сказал глава Католической церкви.

За последние два года Папа Франциск несколько раз переболел гриппом. Наблюдались у него и другие проблемы со здоровьем. Известно, что ввиду некоторых из них ему приходится пользоваться тростью, а иногда его возят в инвалидной коляске.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Беларусь решила открыть свое посольство при Святом Престоле. Соответствующее постановление № 988 24 декабря было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Беларусь решила открыть своё посольство при Святом Престоле