Беларусь решила открыть своё посольство при Святом Престоле
Совет министров распорядился открыть белорусское посольство при Святом Престоле. Соответствующее постановление № 988 24 декабря было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно тексту документа, посольство Республики Беларусь при Святом Престоле должно появиться до 1 сентября 2025 года.
Министерству финансов правительство поручило выделить Министерству иностранных дел средства из республиканского бюджета на финансирование расходов по открытию и содержанию белорусского диппредставительства.
Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря, поздравляя Папу Римского Франциска с его 88-летием, выразил надежду на личную встречу с понтификом и заявил, что она могла бы «“придать импульс всестороннему укреплению белорусско-ватиканских связей”.
«Моё восхищение» — Лукашенко пригласил Папу Римского в Беларусь