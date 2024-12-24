Беларусь решила открыть своё посольство при Святом Престоле

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Опубликовано: 24.12.2024 07:47 , Обновлено: 24.12.2024

Совет министров распорядился открыть белорусское посольство при Святом Престоле. Соответствующее постановление № 988 24 декабря было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно тексту документа, посольство Республики Беларусь при Святом Престоле должно появиться до 1 сентября 2025 года.

Министерству финансов правительство поручило выделить Министерству иностранных дел средства из республиканского бюджета на финансирование расходов по открытию и содержанию белорусского диппредставительства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря, поздравляя Папу Римского Франциска с его 88-летием, выразил надежду на личную встречу с понтификом и заявил, что она могла бы «“придать импульс всестороннему укреплению белорусско-ватиканских связей”.

«Моё восхищение» — Лукашенко пригласил Папу Римского в Беларусь