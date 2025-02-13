Пакетированный сахар под запретом, а за кофе в кафе – со своей чашкой. В ЕС ввели новые правила для ресторанов и торговли

Опубликовано: 13.02.2025 11:53 , Обновлено: 13.02.2025

Больше никаких одноразовых вещей - таков посыл новых правил, которые на днях заработали в Европейском союзе. Они коснутся как производителей, так и продавцов большого спектра товаров, начиная от продуктов питания и заканчивая косметикой, а также владельцев и посетителей ресторанов и кафе. Журналисты Telegraf.news разобрались, к каким новациям в европейских магазинах и кафе стоит быть готовым туристам.

Новый регламент об упаковке и упаковочных отходах (PPWR) был одобрен и принят 10 февраля государствами-членами ЕС. Часть нововведений вступают в силу уже в этом году, некоторые (главным образом, касающиеся производителей) заработают постепенно, до 2030 года. Новый регламент заменил устаревшую директиву 1994 года и унифицировал правила для всех государств-членов ЕС.

Главная цель регламента - максимально сократить количество “мусорного” пластика при производстве и в общепите. Его объём, как показала статистика, озвученная Европейской комиссией, уже достиг критических значений: в 2022 году среднестатистический европеец произвел 186,5 кг отходов из упаковки купленных продуктов и товаров. Особую тревогу у специалистов вызывает то, что 40% из этих отходов приходится именно на пластик, а половина мусора, обнаруживаемого сегодня в морях и океанах, — это именно использованная упаковка.

Новый регламент вносит ряд конкретных изменений, касающихся индивидуальной упаковки продукции, а именно:

запрещается использование индивидуальных пакетиков для специй, соусов, соли или сахара, которые часто предлагают посетителям в отелях и ресторанах;

индивидуальная упаковку фруктов и овощей в пластиковые пакеты разрешается только для продукции весом более 1,5 кг;

производителям рекомендовано избегать упаковывания мелких продуктов в непропорционально большую упаковку;

ограничивается использование опасных химических веществ в упаковке (в частности, пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС), часто встречающиеся в моющих средствах);

к 2030 году вся упаковка на рынке ЕС должна быть пригодна для вторичной переработки.

Кроме того, компании, которые занимаются продажей еды и напитков на вынос, в ЕС обязали принимать обратно от покупателей тару без взимания какой-либо дополнительной платы.

В дополнение к этому от ресторанов и кафе также потребовали упростить возможность приносить свою упаковку для заказа еды на вынос. Таким образом, теперь практика продвинутых eco-friendly зумеров ходить за кофе в кафе с любимой домашней чашкой, а в ресторан - со своим ланч-боксом в ЕС должна стать нормальной и весьма поощряемой властями практикой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно ученые из Университета Нью-Мексико в Альбукерке провели исследование, которое показало, что образцы человеческого мозга содержат целую ложку нанопластика. Исследования показали, что наночастицы пластика способны накапливаться не только в печени и почках, но и преодолевать гематоэнцефалический барьер и проникать в мозг.

Равноценно одной ложке. Учёные из США заявили об увеличении концентрации пластика в мозге человека на 50%