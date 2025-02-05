Равноценно одной ложке. Учёные из США заявили об увеличении концентрации пластика в мозге человека на 50%

Опубликовано: 05.02.2025 16:45 , Обновлено: 05.02.2025

Ученые Университета Нью-Мексико в Альбукерке провели исследование, которое показало, что образцы человеческого мозга содержат целую ложку нанопластика.

Как рассказал один из ведущих авторов исследования Мэтью Кэмпен, профессор фармацевтических наук университета, оказалось, что ткани человеческого мозга содержат в 7–30 раз больше крошечных осколков пластика, чем почки и печень, сообщило агентство CNN.

По данным исследования, в образцах мозга, собранных в 2024 году, уровень пластика оказался выше, чем 8 лет назад. Некоторые из частиц настолько малы, что способны проникать в клетки и ткани, вызывая потенциальные риски для здоровья.

«Концентрация, которую мы наблюдали в мозговой ткани здоровых людей, средний возраст которых составлял около 45 или 50 лет, составляла 4800 мкг на грамм, или 0,48% по весу», — отметил Кэмпен.

По словам Кэмпена, это эквивалентно целой стандартной пластиковой ложке.

«По сравнению с образцами мозга, полученными при аутопсии в 2016 году, это примерно на 50% выше … Это означает, что наш мозг сегодня на 99,5% состоит из мозга, а остальное — из пластика»? - подчеркнул ученый.

Нанопластик и деменция?

Исследование также показало, что у людей с диагнозом деменция, поставленным до ухода из жизни, концентрация пластиковых фрагментов в мозге была в 3–5 раз выше, чем у здоровых людей. Осколки пластика скапливались в стенках артерий и вен мозга, а также в его иммунных клетках. Ученые предположили, что это может быть связано с нарушением гематоэнцефалического барьера и механизмов очищения мозга при деменции. Однако пока нет доказательств того, что именно пластик вызывает болезнь.

Исселедователи также предположили, что это может быть связано с нарушением гематоэнцефалического барьера и механизмов очищения при этом заболевании.

Кроме того, при деменции наблюдаются воспалительные клетки и атрофия мозговой ткани, что может создать «своего рода сточную канаву для пластика», - сказал Кепмен.

Однако, по его словам, пока нет доказательств того, что именно пластик вызывает болезнь.

По мнению Фиби Стэплтон, доцента кафедры фармакологии и токсикологии в Университете Ратгерса в Пискатауэе, штат Нью-Джерси, обнаружение отложений пластика в мозге не доказывает, что он наносит вред.

Как пластик проникает в мозг?

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, выявило наличие нанопластика в тканях мозга, почек и печени у людей, прошедших судебно-медицинскую экспертизу в 2016 и 2024 годах. В качестве контрольной группы ученые также изучили образцы мозга людей, скончавшихся в период с 1997 по 2013 год.

Образцы ткани были взяты из лобной коры — зоны, отвечающей за мышление и рассуждение. Именно эта область страдает при лобно-височной деменции и на поздних стадиях болезни Альцгеймера.

[info_b][link href=“https://www.epa.gov/water-research/microplastics-research” target=“_blank” rel=“noopener”] Микропластик [/link] — это фрагменты, которые могут варьироваться от менее 0,2 дюйма (5 миллиметров) или примерно размером с ластик карандаша, до 1 нанометра. По данным Агентства по охране окружающей среды США, прядь человеческого волоса имеет ширину около 80 000 нанометров. Все, что меньше, является нанопластиком, который должен измеряться в миллиардных долях метра.[/info_b]

Исследователи обнаружили, что частицы микропластика размером от одного до пяти микрометров оседают в печени и почках. Однако частицы нанопластика, достигающие всего 100–200 нанометров (что сопоставимо с размерами двух вирусов COVID-19, расположенных рядом), способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и проникать в мозг.

По мнению специалистов, нанопластик является наиболее опасным для здоровья человека видом пластика, поскольку его мельчайшие частицы могут внедряться внутри отдельных клеток.

«Пластик любит жиры или липиды, поэтому одна из теорий заключается в том, что пластик проникает в организм вместе с жирами, которые мы едим, а затем доставляется в органы, которым действительно нравятся липиды, — мозг занимает среди них первое место» - заметил профессор Кэпмен.

По мнению профессора биологии доктора Филиппа Ландригана из Бостонского колледжа, основной источник попадания микропластика и нанопластика в организм — питание. Однако частицы также могут проникать через дыхательную систему. По словам специалиста, воздух, которым мы дышим, содержит микроскопические частицы пластика, особенно вблизи автомагистралей и побережья.

«Когда автомобильные шины стираются о дорожное покрытие, в воздух выбрасываются частицы микропластика. Кроме того, волны выбрасывают в атмосферу пластик, находящийся в океане», — пояснил ученый.

Что делать?

Современный мир невозможно представить без пластика, однако эксперты призвали минимизировать использование пластика в повседневной жизни.

«Некоторые виды пластика неизбежны – мобильные телефоны и компьютеры не могут существовать без него. Но постарайтесь отказаться от того, что можно исключить, особенно от одноразового пластика», — отметил Ландриган.

По его словам, избежать пластиковой упаковки трудно. Однако можно минимизировать контакт с ней, например, вынимать продукты из пластиковой пленки перед приготовлением или разогревом в микроволновой печи. Ландриган подчеркнул, что нагревание пластика способствует проникновению микропластика в пищу.

Специалисты Совета по защите природных ресурсов предложили несколько простых шагов для снижения использования пластика.

Например, можно приобрести тканевый мешок на молнии и использовать его в химчистке вместо одноразовых пластиковых чехлов. Также можно брать с собой многоразовую кружку в кофейню и использовать собственные столовые приборы в офисе, чтобы сократить количество пластиковых стаканчиков и приборов.

Ландриган посоветовал заменить пластиковые пакеты многоразовыми тканевыми сумками или бумажными пакетами, а также отказаться от воды в пластиковых бутылках. Исследование, проведенное в марте 2024 года, показало, что один литр бутилированной воды в среднем содержит 240 000 пластиковых частиц, 90% из которых – нанопластик.

Эксперт также порекомендовал использовать металлические или стеклянные стаканы вместо пластиковых, а также хранить продукты в стеклянных контейнерах.

Ранее Telegraf.news сообщал, что жителям столицы запрещено выбрасывать или складировать некоторые виды мусора рядом с контейнерами.

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