«Ожидаем худшего» - В Испании подземная парковка может оказаться кладбищем из-за наводнения

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Опубликовано: 04.11.2024 10:01 , Обновлено: 04.11.2024

Крупнейшая подземная парковка испанской Валенсии, расположенная торговым центром Bonaire, фактически может оказаться кладбищем. Такие опасения выказали местные жители, поскольку спасателям до сих пор не удалось полностью откачать воду из затопленных помещений торгового центра.

В субботу, 2 ноября, власти Испании заявили, что катастрофа привела к гибели как минимум 214 человек, однако окончательное число жертв пока неизвестно. Поиски людей, считающихся пропавшими без вести, продолжаются. Одним из мест поисков оказался и торговый центр Bonaire.

По данным испанского издания Vozpopuli, в критический момент наводнения, когда вода хлынула на улицы Валенсии и вызвала настоящий хаос, в торговом центре Bonaire находились порядка 700 человек.





































Дело в том, что это огромный центр на три этажа, в котором находятся около 120 магазинов, 30 ресторанов и кафе, кинотеатры, боулинг, скалодром и десятки прочих развлекательных центров. По данным местных СМИ, во время наводнения подземный паркинг, рассчитанный на 5800 авто, ушёл под воду за считанные минуты. Вода доходила до потолка, поэтому сколько людей оказались зажаты в бетонной ловушке и не смогли выбраться наружу, пока неизвестно. Местные жители опасаются, что подземный паркинг мог превратиться в настоящее кладбище.

“Он всё ещё под водой. Ожидаем худшего”, - поделился кадрами затопленного подземного паркинга один из местных жителей в соцсети Х.

Гильермо Лухан, мэр коммуны Алдайя, где расположено здание торгового центра, назвал ситуацию в Bonaire “катастрофической”. Он признался в эфире испанского телеканала RTVe, что власти “не уверены, что там обнаружат, и это может быть ужасно”.

К ликвидации последствий наводнения привлекли военных и спасателей. Они уже начали откачивать воду со стоянки с помощью мощных насосов. Однако этот процесс медленный и может занять несколько дней или даже недель, учитывая большое количество воды.

Между тем, в минувшие выходные в пострадавшие от наводнения районы страны Валенсию приехали король Испании Филипп VI со своей супругой Летицией и премьер-министр Педро Санчес, а также глава регионального правительства Карлос Мазон.

В городе Пайпорта официальная делегация вызвала бурную реакцию местных жителей. В городе их встретил разгневанная толпа из нескольких сотен человек. Он выкрикивал оскорбительные лозунги в адрес членов делегации, называли власти “убийцами” и швыряли в них комьями грязи.

После первого же инцидента службы безопасности эвакуировали премьер-министра и королеву. Офицеры также хотели эвакуировать короля, но тот пожелал остаться и попытался поговорить с жителями, успокоив толпу. Через некоторое время офицерам при содействии конных патрулей пришлось увести и короля.

В результате королевской чете пришлось отказаться от планов дальнейшего посещения затопленных территорий. Глава местной администрации опубликовал запись в социальных сетях: “Я понимаю возмущение общественности и, конечно, принимаю его. Это мой политический и моральный долг”. Позицию короля политик назвал “образцовой”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в результате наводнения, которое обрушилось на восточный регион Испании в конце октября, стихия не только оставила без электричества тысячи домов, но и разрушила многочисленные улицы, превратив их в одну сплошную свалку автомобилей. По данным метеорологов, за 8 часов в Валенсии выпало столько осадков, сколько обычно выпадает за целый год.

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