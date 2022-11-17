"Откровенно врут" - Офис Зеленский вызвал раздражение в странах НАТО

Опубликовано: 17.11.2022 12:06 , Обновлено: 04.07.2024

Американское издание The Financial Times сообщило, что заявления Владимира Зеленского, где он отрицает падение украинской ракеты в Польше, вызвали раздражение среди чиновников стран НАТО.

“Это становится смешным. Украинцы разрушают [наше] доверие к ним. Украину никто не обвиняет и они откровенно врут. Это более разрушительно, чем ракета”, - заявил неназванный дипломат из страны НАТО Financial Times в ответ на просьбу прокомментировать заявление Зеленского.

Ранее Телеграф сообщил, что в среду, 16 ноября, США и Россия, похоже, заочно согласились друг с другом, что в Польше в Пшеводуве взорвалась ракета украинской ПВО. Она была запущена для отражения массированной ракетной атаки России по Украине.

США и Россия согласились, что в Польше взорвалась украинская ракета