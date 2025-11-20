Отдать Донбасс и сократить ВСУ. Стали известны подробности мирного плана Трампа

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 20.11.2025 08:20 , Обновлено: 20.11.2025

Американские СМИ раскрыли содержание рамочного документа, предложенного администрацией Дональда Трампа в качестве плана по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной. По информации американских источников, он предполагает серьёзные территориальные уступки с украинской стороны, а также сокращение численности Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Подробности мирного плана Трампа раскрыли, ссылаясь на собственные анонимные источники, одновременно несколько западных изданий, в частности, Reuters и Axios. Все они выдали одинаковую информацию, которую, впрочем, официально ни в Белом доме, ни в Киеве пока не комментировали.

По данным Axios, новый план Трампа, состоящий в общей сложности из 28 пунктов, предусматривает передачу России территорий восточной Украины, которые она в настоящее время не контролирует - Луганской и Донецкой областей в полном объёме (согласно последнему анализу Института по изучению войны, Украина по-прежнему контролирует порядка 14,5% территории этих регионов), а также часть Херсонской и Запорожской областей.

По данным издания, в плане Трампа прописано, что США и другие страны признают Крым и Донбасс законной территорией России, но Украину об этом просить не будут. В обмен на это Киев должен получить от США и Европы некие “гарантии безопасности от будущей российской агрессии”, однако их суть источники не раскрыли.

В свою очередь Reuters, ссылаясь на два своих источника, знакомых с новым планом Трампа, добавило, что в рамочном документе также прописано сокращение численности Вооружённых сил Украины - одно из условий, на котором не прекращает настаивать российская сторона.

“Мяч на стороне Зеленского”

По словам двух источников Axios, в разработке нового плана Трампа участвовали международные посредники из Катара и Турции. Планировалось, что в среду в Анкару прибудет спецпосланник президента США Стив Уиткофф и проведёт там трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом,

Однако, по данным американских источников, встреча была отложена после того, как стало понятно, что что Зеленского не устраивает предложенный план Трампа. Вместо этого Зеленский ехал в Анкару с другим планом, разработанным совместно с европейскими партнёрами. По словам американского чиновника, источника Axios, этот план “Россия никогда не примет”. Кроме того, украинский президент настаивал на том, чтобы обсуждение мирного плана велось в расширенном составе, при участии представителей Евросоюза.

Другой американский чиновник заявил, что ещё одной причиной переноса встречи стал внутриполитическая ситуация в Украине, связанная с коррупционным скандалом.

“Теперь мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского”, — процитировало Axios свой неназванный источник. По его словам, Зеленский может приехать в Вашингтон для обсуждения нового американского мирного плана.

Ранее Telegraf.news рассказал, что оппозиционные партии в украинском парламенте — «Евросолидарность» и «Голос» — объявили, что требуют от президента Украины Владимира Зеленского уволить всех членов правительства и сформировать новую коалицию национального единства, куда бы вошли представители не только «Слуги народа».

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