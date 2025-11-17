Оппозиция потребовала от Зеленского уволить все правительство. Глава СНБО отказался возвращаться в Украину?

Опубликовано: 17.11.2025 19:03 , Обновлено: 17.11.2025

Оппозиционные партии в украинском парламенте — «Евросолидарность» и «Голос» — объявили, что требуют от президента Украины Владимира Зеленского уволить всех членов правительства и сформировать новую коалицию национального единства, куда бы вошли представители не только «Слуги народа».

Также сторонники оппозиции потребовали уволить главу его Офиса — Ермака.

«Ситуация, разворачивающаяся вокруг выявления коррупции в высших эшелонах власти, является абсолютно экстраординарной, а ее последствия могут быть не просто тяжелыми, но и катастрофическими для украинской государственности. Несмотря на то, что в условиях военного положения невозможно проводить выборы, очищение центров принятия решений на улице Банковой, которые по сути монополизировали всю государственную власть, является насущной необходимостью для спасения страны», — говорится в заявлении партий.

Там напомнили, что в Конституции Украины нет упоминания ни об Офисе президента как центральном органе исполнительной власти, ни о его руководителях или заместителях, которым делегированы функции управления государством. Поэтому партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Евросолидарность» и партия «Голос» потребовали уволить также руководство Офиса президента.

«Это ключевая предпосылка любых изменений политической организации власти в Украине», — говорится в заявлении «Голоса».

У обеих партий, «ЕС» (26) и «Голоса» (19), есть 45 голосов в Раде. Для коалиции и принятия любых решений в Раде нужно как минимум 226 голосов.

Слухи о бегстве сторонников Зеленского

Тем временем в Украине распространились слухи, что сторонники Владимира Зеленского, которые также фигурируют в деле «Мидас», которое ведёт НАБУ, массово покидают страну.

Так, секретариат СНБО Украины вынужден был опровергать информацию, что его госсекретарь Рустем Умеров (бывший министр обороны) отказался возвращаться в Украину из Турции, куда он вылетел буквально в день начала громкого коррупционного скандала.

По данным нардепа ВР Украины Гончаренко, официальная командировка Умерова должна была закончиться еще вчера, но он продлил ее до 19 ноября.

В СНБО заявили, что Умеров после Турции сразу полетел в США, где «проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины», «остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики».

В самом же Офисе президента в попытке сгладить негатив от громкого скандала начали говорить, что коррупция присуща и другим демократическим странам. Такой лейтмотив звучал в заявлениях советника главы Офиса Подоляка и самого главы Ермака.