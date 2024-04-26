От Украины до Америки. 5 самых страшных ядерных катастроф в истории планеты

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Опубликовано: 26.04.2024 11:12 , Обновлено: 04.07.2024

Как правило, ядерные реакторы имеют максимальный уровень безопасности. Однако это не мешает время от времени идти ситуации не по плану. 26 апреля 1986 года произошёл взрыв на Чернобыльской атомной электростанции, но это далеко не одна трагедия подобного масштаба за всю историю человечества.

“Чернобыль”, Украина.

Авария на ЧАЭС признана самой страшной ядерной катастрофой в мире. Печально известный реактор №4 находился на территории города Припять, что в Украине. По Международной шкале ядерных событий трагедии присвоили максимальный балл — 7. По данным ООН, число погибших в результате радиации составило менее сотни, однако исследование ВОЗ в 2006 году зафиксировало около 9000 смертей от онкологии в Беларуси, Украине и России.

“Фукусима”, Япония.

Авария на АЭС в Японии — единственная катастрофа, которая, помимо Чернобыля, получила максимальную оценку по Международной шкале ядерных событий. Трагедия произошла 11 марта 2011 года и была вызвана сильнейшим землетрясением и цунами в городе Тохоку. Неудивительно, то в результате аварии и распространения радиации пострадало здоровье нескольких тысяч жителей Японии.

Кыштым, СССР.

29 сентября 1957 года на территории Советского Союза произошла Озёрская катастрофа, или, как её ещё называют, катастрофа “Маяка”. Это случилось в закрытом городе Челябинск-40 (ныне — Озёрск) на площадке по производству плутония; там же находился завод по переработке ядерного топлива. Причиной случившегося стал отказ системы охлаждения в резервуаре для хранения отходов, в результате чего взорвался высушенный радиоактивный материал. Людей эвакуировали только неделю спустя, пишет издание Nine News.

[info_b]Название города в советское время употреблялось только в секретной переписке и отсутствовало на общедоступных картах, поэтому авария и получила название «кыштымской» по ближайшему к Озёрску городу Кыштым, обозначенному на картах.[/info_b]

“Уиндскейл”, Великобритания.

Авария на северо-западе Англии 10 октября 1957 года стала настоящей катастрофой для Соединённого Королевства. ЧП пятого уровня случилось из-за возгорания реактора, который был наполнен графитом. Спасатели жертвовали собой, чтобы потушить пламя с помощью охлаждающих вентиляторов, углекислого газа и воды, однако целиком справиться с пожаром удалось только через два дня. За это время облако уже успело распространиться по территории Великобритании и Европы. По мнению учёных, авария на Уиндскейле могла стать причиной смерти от рака как минимум 240 человек.

“Три-Майл-Айлэнд”, США.

Эта трагедия, возможно, стала самой страшной для истории Америки. 28 марта 1979 года на атомной электростанции “Три-Майл-Айлэнд” в Пенсильвании в воздух выбросило радиоактивные газы и радиоактивный йод. Причиной аварии стала несвоевременно обнаруженная утечка теплоносителя первого контура реакторной установки, что привело к перегреву ядерного топлива.

Ранее Telegraf.news писал, В Нью-Йорке скончался мужчина, который совершил акт самосожжения у здания суда, где слушали дело Дональда Трампа. Инцидент с самоподжогом у здания суда произошел в пятницу, 19 апреля. Мужчина, подошедший к зданию, подбросил в воздух листовки, после чего облил себя горючей жидкостью и поджёг. Находящиеся рядом офицеры и гражданские лица попытались потушить пламя, используя пальто и огнетушители.

В США мужчина поджёг себя у здания, где судили Трампа