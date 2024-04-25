"Останавливает развитие заболевания" - Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат от болезни Бехтерева

Опубликовано: 25.04.2024 10:05 , Обновлено: 25.04.2024

Министерство здравоохранения РФ рассказало в своем Telegram-канале, что зарегистрировало первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева - МНН сенипрутуг. Уже провели начальные клинические исследования.

“Это первый в классе таргетный препарат, который воздействует на причину заболевания. Он показал высокий профиль эффективности и безопасности”, - заявили в российском Минздраве.

И отметили, что, по результатам первых исследований, развитие заболевания останавливается, при этом не снижается активность иммунной системы организма.

[info_b]Болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Происходит постепенное сращивание позвонков между собой, могут поражаться тазобедренные и другие суставы, вплоть до полной потери подвижности. Пик заболеваемости приходится на 25-35 лет.[/info_b]

“Пациенты рассказывают, что на фоне терапии сенипрутугом формируется другой образ жизни. Мысли уже не связаны с ожиданием боли и необходимостью приема обезболивающего противовоспалительного средства. Пациенты становятся активными, планируют отпуск, говорят о будущем”, — прокомментировала заведующая кафедрой факультетской терапии Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова Минздрава России, ревматолог Алеся Клименко.

Также в ведомстве рассказали, что ранее при лечении болезни Бехтерева применяли препараты, которые нейтрализовали действие цитокинов - ключевых сигнальных молекул, отвечающих за активацию иммунной системы.

“Для лечения аутоиммунных заболеваний требовался иной подход — удаление патологических клонов. Для их выявления потребовались годы усилий, ведь репертуар Т-клеточных рецепторов включает более 100 миллионов вариантов”, - отметил один из разработчиков, ректор РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ Сергей Лукьянов.

По его словам, новый препарат позволит дать лечение “миллионам пациентов с болезнью Бехтерева со всего мира”.

Так как сенипрутуг зарегистрировали, компания-производитель может начать его промышленный выпуск.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что российский Минздрав зарегистрировал новый аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Он получил название лантесенс. Представитель компании-производителя «Генериум» отметил, что стоимость нового препарата будет дешевле, чем у иностранного аналога, однако точную цену не назвал.

В России зарегистрировали аналог лекарства, упаковка которого стоит 55 тыс. долларов