Опубликовано: 28.08.2024 20:46 , Обновлено: 28.08.2024

В среду, 28 августа, российского бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже. Однако это не значит, что с предпринимателя сняли все обвинения. Дело в том, что сегодня истёк срок его содержания под стражей без судебного постановления. Согласно законам Франции, на это даётся 96 часов, после чего Дурову должны были предъявить обвинения или отпустить.

В итоге судья решил освободить предпринимателя из-под стражи. Теперь его ждёт допрос и, возможно, предъявление обвинения. Кроме того, сегодня стало известно, что власти Франции выдали ордер на арест Дурова и его брата Николая ещё в марте 2024 года. Об этом сообщил местный телеканал BFMTV.

За что задержали Павла Дурова?

Напомним, 39-летнего Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Французские следователи считают его соучастником незаконной деятельности в Telegram. Всего российскому бизнесмену приписывают 12 обвинений, которые в совокупности “тянут” на 20 лет лишения свободы. Среди них:

отказ от сотрудничества с властями;

соучастие в хранении и распространении детской порнографии;

соучастие в торговле наркотиками;

терроризм;

отмывание денег и др.

Что ответили в Telegram?

Команда Telegram вечером 25 августа официально прокомментировала задержание Павла Дурова. В компании назвали “абсурдом” попытки возложить ответственность за злоупотребление мессенджером со стороны отдельных пользователей непосредственно на саму платформу или лично на её владельца.

В официальном Telegram-канале команды разработчиков появилось сообщение, в котором те заявили, что компания «соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах», а модерация в мессенджере «соответствует стандартам отрасли и постоянно совершенствуется».

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, он часто путешествует по Европе. Почти миллиард людей используют Telegram как средство общения и как источник важной информации. Ждём скорейшего разрешения этой ситуации», — заявили соратники Дурова.

Как на ситуацию отреагировали в мире?

Между тем, задержание основателя популярного мессенджера вызвало большой резонанс как в родной ему России, так и за рубежом. Так, освободить Дурова [link href=“https://x.com/elonmusk/status/1827663915376869526” target=“_blank” rel=“noopener”] призвал [/link] американский миллиардер Илон Маск, владелец другой популярной сети микроблогов Х. По его словам, модерация, в отсутствии которой в Telegram, в числе прочего, обвинили Дурова, является «синонимом, который пропаганда использует вместо слова «цензура».

С таким же посылом выступил и итальянский вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, который также заявил, что задержание Дурова является ничем иным, как «проявлением цензуры».

«В Европе мы уже подошли к цензуре, к вони режима. Да здравствует свобода мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Великому (и неудобному) Илону Маску?»,— [link href=“https://www.facebook.com/photo?fbid=1059829782377937&set=a.480835423610712” target=“_blank” rel=“noopener”] написал [/link] итальянский политик на своей странице в Facebook.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова — не политический шаг, а часть независимого расследования. Он отметил, что Франция «глубоко привержена» свободе выражения мнений, но «свободы поддерживаются в правовых рамках как в социальных сетях, так и в реальной жизни, с целью защиты граждан и уважения их основных прав».

Ранее Telegraf.newsписал, что депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Цилько на фоне сообщений об аресте Павла Дурова предложил создать белорусский аналог известной платформы и других соцсетей. В качестве показательного примера такой практики депутат привёл Китай и даже придумал названия для сугубо белорусских мессенджеров.

«ТГBY или InstaBY» — Белорусский депутат предложил создать аналог популярных мессенджеров «по примеру Китая»