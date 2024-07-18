"Оскорбляет чувства верующих" - В РФ суд запретил продавать туалетную бумагу с изображением 1000 российских рублей

Опубликовано: 18.07.2024 16:23 , Обновлено: 18.07.2024

Преображенский районный суд Москвы постановил запретить доступ к страницам четырех интернет-магазинов, которые продавали туалетную бумагу с изображением российской тысячерублевой купюры. Все потому, что такой товар оскорбляет религиозные чувства верующих.

«В свободном демократическом обществе не может защищаться свободой мысли, слова, мнения и информации распространение информационных материалов противоправного характера, способных оскорбить религиозные чувства верующих», - сказано в постановлении суда.

Туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры предложили купить интернет-магазины “Стартекс”, “Филькина грамота”, “Главчудо” и “Сима-ленд”. На странице первого написали, что товар закончился, а на двух последних продажу бумаги уже убрали.

Признать изображение такой туалетной запрещенным потребовал прокурор Олег Алыпов. Он пояснил, что на купюре образца 1997 года изобразили памятник князю Ярославу Мудрому, “отнесенному к числу святых, почитаемому Русской православной церковью».

Ранее Telegraf.news сообщал, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддержали предложение Минска запретить продавать “страшные” игрушки на территории государств-участников организации.

“Наподобие каких-то существ, которые неоднозначно интерпретируются детьми, и возможно воздействие психологическое на ребенка, когда ты видишь, что [игрушка] с одной рукой или с головой с одним глазом и так далее”, - пояснил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валентин Татарицкий.

«С одной рукой или с одним глазом» — Беларусь предложила запретить в ЕАЭС «страшные» игрушки