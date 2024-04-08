"С одной рукой или с одним глазом" - Беларусь предложила запретить в ЕАЭС "страшные" игрушки

Опубликовано: 08.04.2024 21:41 , Обновлено: 08.04.2024

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддерживают предложение Минска запретить продавать "страшные" игрушки на территории государств-участников организации. Об этом рассказал министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валентин Татарицкий во время видеомоста со столицами стран ЕАЭС, сообщил Sputnik.

“Это игрушки, которые мы сегодня видим и с экранов. Зачастую видим в магазинах. Наподобие каких-то существ, которые неоднозначно интерпретируются детьми, и возможно воздействие психологическое на ребенка, когда ты видишь, что [игрушка] с одной рукой или с головой с одним глазом и так далее”, - рассказал Татарицкий.

По его словам, такие игрушки сложно воспринимать даже взрослым. Беларусь выдвинула идею исследовать их влияние на детскую психику. “И в дальнейшем эти инициативы найдут отражение в изменениях к техническому регламенту”, - отметил министр ЕЭК.

Однако он не рассказал, о каких игрушках конкретно идет речь.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Комитет госконтроля Беларуси изъял из продажи игрушки Хагги Вагги. В ведомстве осенью 2022 года такое решение объяснили обращениями белорусов, которые якобы просили изучить влияние этих игрушек на детскую психику.

«Формирует образ хищного зла» — КГК Беларуси изъял из продажи Хагги Вагги