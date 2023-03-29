"Ошеломят и разгромят" - На российском ТВ подробно описали будущее наступление Украины

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Опубликовано: 29.03.2023 12:04 , Обновлено: 04.07.2024

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок в эфире российского гостелевидения подробно рассказал о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в основе стратегии украинских военных "положено три слова - ошеломить, парализовать и разгромить".

Ходаренок убежден, что в планы ВСУ в ближайшее время входит в первую очередь нанести массированные удары по всем командным пунктам российских войск, по складам, путям снабжения и узлам связи - “одновременно, на всю глубину фронта”.

Затем, по словам военного эксперта, в рамках украинского контрнаступления будет сделано все, чтобы “сделать невозможным управление вооруженными силами - частями и соединениями”. Только после этого ВСУ, по словам Ходаренка, перейдет непосредственно к “наземной наступательной операции общевойсковых группировок, укомплектованных современной западной бронетехникой”.

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Таким образом, по мнению Михала Ходаренка, украинские войска смогут за короткий период прорвать фронт, выйти на побережье Азовского моря, расколоть российские военные группировки и “уничтожить их по частям”.

Напомним, ранее ряд экспертов выразили мнение о том, что весеннее контрнаступление Украины может переломить ход войны с Россией. Однако это во многом будет зависеть от поставок Киеву нового западного оружия. Другие эксперты считают, что все решится за столом переговоров, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «2023 год станет годом нашей [украинской] победы».

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