"Определенно история успеха" - ЕС досрочно заполнил газовые хранилища к зиме без России

Опубликовано: 21.08.2023 22:19 , Обновлено: 21.08.2023

Европейский союз смог заполнить все свои газовые хранилища к зиме уже в августе. По данным The New York Times, они в среднем заполнены на 91,05%, при требовании Еврокомиссии 90% к 1 ноября. Это эквивалентно более чем 93 миллиардам кубометров природного газа. Обычно такие объемы достигались только в октябре.

Германия и вовсе запаслась газа на 93% от доступных объемов в хранилищах. Меньше всего голубого топлива у Латвии - 78%.

Быстрое заполнение хранилищ означает, что Союз находится “в гораздо более стабильном положении, чем это было в это время в прошлом году”, когда вторжение России в Украину привело к резкому росту цен на энергоносители, заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

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“ЕС хорошо подготовлен к зиме, и это поможет дальнейшей стабилизации рынков в ближайшие месяцы”, - похвалилась комиссар в опубликованном 18 августа заявлении.

Кризис, вызванный газовым шантажом России в 2022 году, привел к тому, что Европейский союз принял закон, требующий 90-процентного заполнения газохранилищ к ноябрю. При этом Россия потеряла ЕС как свой основой рынок сбыта для газа. Евросоюз же в 2023 году впервые начал закупки газа у поставщиков, как единый потребитель, а не отдельные страны.

До того, как Москва начала свое вторжение в феврале 2022 года, на долю России приходилось почти половина импорта природного газа в ЕС. В 2023 году ее доля снизилась до 8,4%.

Союз переключился на альтернативных поставщиков и предпринял шаги по снижению спроса. От роста объемов продаж в Евросоюз выиграли Норвегия, США, Азербайджан, Алжир и Великобритания.

Шантаж России в середине 2022 года первоначально привел к резкому росту цен на энергоносители на биржах ЕС, но к концу прошлого года они резко упали, поскольку Европа выиграла от мягкой зимы и больше газа было поставлено из Соединенных Штатов и с Ближнего Востока.

Европейская пресса уже подчеркнула успех ЕС в избавлении от зависимости от российского трубопроводного газа.

“Москва неуклонно отрезает своих потребителей в ЕС, сокращая, а затем и окончательно прекращая поставки по своим трубопроводам Ямал-Европа и “Северный поток”, а также сокращая объемы, поступающие в ЕС через Украину”, - сообщило издание Politico.eu. Это делает достижимым обязательство ЕС прекратить закупки российского газа к 2027 году.

“Это определенно история успеха, - заявил Джованни Сгараватти, аналитик брюссельского аналитического центра Bruegel, - для Комиссии, для энергетического рынка, но еще в большей степени для правительств государств-членов, которые довольно успешно отреагировали на замену 1000 тераватт-часов недостающего российского газа в течение года”.

Ранее Телеграф сообщил, что падение доходов от экспорта газа может усугубить дефицит российского бюджета. Сейчас он уже составляет 117% от годового плана из-за больших затрат на поддержку войны и западных санкций по экспорту нефти и газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные расчеты и оценки аналитиков.

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