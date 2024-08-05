Оппозиция призвала силовиков в Венесуэле отказаться от поддержки Мадуро

Опубликовано: 05.08.2024 23:59 , Обновлено: 06.08.2024

Лидер венесуэльской оппозиции Гонсалес, который заявил о том, что одержал победу на президентских выборах на прошлой неделе, призвал полицию и вооруженные силы отказаться от поддержки Николаса Мадуро и его "презренных интересов".

В открытом письме, адресованном венесуэльским силовикам, Эдмундо Гонсалес Уррутиа и Мария Корина Мачадо заявили, что они одержали победу над Мадуро на выборах 28 июля.

Они обвинили действующего президента в “жестоком наступлении” на лидеров оппозиции и ее сторонников с “нелепым намерением скрыть правду” о победе Гонсалеса и фальсификации результатов выборов, чтобы обеспечить себе третий срок.

“Мы взываем к совести военных и полицейских чиновников, чтобы они встали на сторону народа и своих семей. В связи с этим массовым нарушением прав человека высшее руководство присоединяется к Мадуро и его подлым интересам”, - написали они, призвав полицию и солдат “не допустить проявления режимом несдержанности в отношении народа”.

“Мадуро совершил государственный переворот… и он хочет сделать вас своими сообщниками”, - говорится в письме Гонсалеса и Мачадо.

Их письмо было опубликовано менее чем через 24 часа после того, как Мадуро появился перед камерами в окружении высокопоставленных военных чиновников и вооруженных военных. “Всегда верные! Никогда не передадим!” - неоднократно выкрикивали они во время церемонии, сжимая в руках щиты и винтовки.

Мадуро пообещал “уничтожить” последнее препятствие для своего правления и заявил войскам, что “готов сделать все”, чтобы защитить “боливарианскую революцию”, которую он унаследовал от Уго Чавеса после его преждевременной смерти в 2013 году.

“Мы противостоим, побеждаем, сдерживаем и уничтожаем попытку государственного переворота в Венесуэле”, - заявил он. - Я готов сделать все, что угодно, и рассчитываю на то, что вы обеспечите торжество порядка, закона и конституции”.

ЕС не признал Мадуро победителем

Ранее представители Европейского союза и мировые лидеры поставили под сомнение официальное заявление Венесуэлы о том, что президент Николас Мадуро победил на выборах в минувшее воскресенье.

Николас Мадуро был объявлен Национальным избирательным советом Венесуэлы победителем выборов 28 июля. Однако оппозиционные силы и многие страны раскритиковали объявленные результаты, заявив, что они не отражают фактического голосования.

“Без доказательств, подтверждающих их, результаты, опубликованные 2 августа… не могут быть признаны”, - говорится в заявлении ЕС в воскресенье вечером.

“Любая попытка задержать полную публикацию официальных протоколов голосования только еще больше поставит под сомнение достоверность официально опубликованных результатов”, - заявили в ЕС и призвали к “дальнейшей независимой проверке, если это возможно, организацией с международной репутацией”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что тысячи жителей Каракаса вышли на улицы в знак протеста против официальных результатов президентских выборов в Венесуэле, согласно которым Николас Мадуро победил в третий раз подряд. Оппозиция ссылается на результаты экзитполов, которые пророчили ее кандидату более 70% всех голосов.

В Каракасе началась стрельба после объявления победы Мадуро на президентских выборах в Венесуэле