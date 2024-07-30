В Каракасе началась стрельба после объявления победы Мадуро на президентских выборах в Венесуэле

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Опубликовано: 30.07.2024 08:23 , Обновлено: 30.07.2024

Тысячи жителей Каракаса вышли на улицы в знак протеста против официальных результатов президентских выборов в Венесуэле, согласно которым Николас Мадуро победил в третий раз подряд. Оппозиция ссылается на результаты экзитполов, которые пророчили ее кандидату более 70% всех голосов.

Согласно заявлению Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, Мадуро набрал 51,2% голосов, а кандидат от оппозиции, дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа, представляющий крупнейший блок противников режима Мадуро, - 44,2%.

С этим не согласились сторонники оппозиции. В Сети появились кадры беспорядков в Каракасе. По некоторым данным, силовики открыли огонь по протестующим. Сообщается, что представители уличных банд, перешедшие на сторону оппозиции, открыли ответный огонь.

Сотни протестующих, прорвав полицейскую блокаду, въехали на мотоциклах в правительственный район Каракаса, где расположен президентский дворец, скандируя Мадуро и его правительству: «Оно падет, оно падет, оно должно пасть!». Такие же крики, чередующиеся с лозунгами «Свобода, свобода!», коллективно скандируемыми толпами молодежи, раздавались в Петаре, обширном районе беднейших жителей столицы Каракаса.

Уличные протесты против «очередного мошенничества на выборах правительства Николаса Мадуро» продолжались весь понедельник во многих других районах венесуэльской столицы.

“Ошеломляющие и необратимые” результаты

Генеральная прокуратура Венесуэлы объявила о начале расследования предполагаемого «плана оппозиции по фальсификации выборов». Прокурор Сааб заявил на пресс-конференции, что в день выборов на Венесуэлу было осуществлено «нападение со стороны Северной Македонии», целью которого была фальсификация результатов голосования в пятнадцати тысячах городов.

Элвис Аморосо, президент Национальной избирательной комиссии, назвал результаты «ошеломляющими и необратимыми» и быстро поздравил Мадуро с победой, заявив, что некие «террористические акты» были совершены против системы голосования, что привело к задержке публикации результатов на несколько часов.

Дельса Солорсано, главный представитель оппозиции в избирательном органе, ранее заявила, что «в значительном количестве избирательных участков они удаляют наших свидетелей [и] других людей, где они отказываются сообщить результаты».

В свою очередь, Мария Корина Мачадо, лидер венесуэльской демократической оппозиции, чьи предвыборные опросы гарантировали победу и которой Мадуро не позволил участвовать в выборах, заявила в понедельник, что, согласно достоверным данным, полученным оппозицией, Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил на выборах поддержку 73,2% избирателей.

Мария Корина Мачадо заявила для The Guardian, что Николас Мадуро должен понять, что он проиграл президентские выборы.

“За этим планом стоят гринго”

В ходе избирательной кампании, завершившейся в пятницу, было арестовано более 70 политиков и активистов демократизации Венесуэлы. Правительство Мадуро исключило присутствие иностранных наблюдателей на выборах. Одним из них был экс-президент Аргентины Альберто Фернандес

Европейский Союз присоединился к Соединенным Штатам, Чили, Колумбии и Бразилии – первым странам, выразившим сомнения по поводу того, как были проведены выборы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Венесуэлы гарантировать «полную прозрачность» выборов и дать гражданам возможность «мирно выражать свою волю».

В ответ, в телеобращении Мадуро заявил, что группы “преступников” вторглись в региональные офисы избирательной комиссии в городе Коро. Президент Венесуэлы назвал такие действия частью “насильственной контрреволюции”, проводимой преступными и фашистскими ультраправыми экстремистами.

“Закон должен соблюдаться”, – заявил Мадуро, заявив, что подобные действия были направлены на то, чтобы спровоцировать “эскалацию насилия”, которая в конечном итоге приведет к осуществлению “золотой мечты оппозиции - захвату власти”. “За этим планом стоят гринго”, - заявил Мадуро.