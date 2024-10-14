Литовская партия, предложившая отменить санкции против Беларуси, заняла 3 место. Как прошёл первый тур выборов в Сейм?

Опубликовано: 14.10.2024 10:41 , Обновлено: 14.10.2024

В Литве прошёл первый тур голосования за кандидатов, претендующих на кресла в парламенте. Центральный избирательный комитет сообщил, что победу на данном этапе одержала оппозиционная "Социал-демократическая партия": она набрала 19,36% голосов. На втором месте расположился "Союз Отечества — Литовские христианские демократы" (17,96%), на третьем — "Заря Немана" (14,99% голосов), члены которой выступали за налаживание отношений с Беларусью и отмену санкций.

Помимо “Зари Немана”, аналогичную позицию продвигали ещё пять литовских партий:

“Союз христианских семей”,

“Коалиция мира”,

“Партия регионов Литвы”,

“Литовская партия центра”,

“Литовская народная партия”.

Их лидеры и политические представили по сравнению с остальными придерживались “белорусско-ориентированной позиции”, предлагая смягчить санкции в отношении нашей страны и открыть границы.

Кто ещё прошёл во второй тур?

Кроме социал-демократов, которые получили в парламенте 18 мест из 70, членов партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы» (17 мест) и “Зари Немана” (15 мест), во второй тур выборов прошли:

демократический союз «Во имя Литвы» (9,24%, 8 мест),

«Либеральное движение» (7,70%, 7 мест),

«Литовский союз крестьян и народников» (7,02%, 6 мест).

Остальные политические силы не преодолели пятипроцентный барьер, передало литовское издание Lrt. Речь идёт о:

“Партия свободы” — 4,44% голосов,

“Избирательная акция поляков Литвы” — 3,93%,

«Национальное объединение» — 2,86%,

«Литовская народная партия» — 2,63%,

«Коалиция мира» —2,19%,

«Партия регионов» — 1,90%,

«Зелёные» — 1,66%,

“Союз” — 1,37%,

«Свобода и справедливость» — 0,75%.

За что выступают социал-демократы?

К слову, ранее Вилия Блинкявичюте, председатель “Социал-демократической партии Литвы”, набравшей больше других голосов на выборах, выступала за ужесточение ограничительных мер, применяемых к гражданам Беларуси. По её словам, они могут быть ужесточены, если органы, отвечающие за национальную безопасность, будут видеть в этом необходимость.

Политик подчеркнула, что доверяет компетенциям служб по оценке угроз, исходящих из Беларуси. Именно поэтому при рассмотрении вопроса об ужесточении национальных санкций, по её словам, политики должны доверять этим органам.

[info_b] Всего на выборах избирался 141 парламентарий — 71 в одномандатных округах и 70 — в многомандатном округе. В общей сложности в Сейм в этом году баллотировались 1740 политиков, списки кандидатов выдвинули 14 партий и одна коалиция.

Результаты в большинстве одномандатных округов определят во втором туре выборов, который состоится 27 октября. Тогда должны избрать кандидатов в тех округах, где ни один из участников не смог набрать больше необходимого минимума — 50% голосов. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что на литовском полигоне в Пабраде, расположенном в 15 км от границы с Беларусью, планируется разместить ещё порядка тысячи американских военнослужащих. Об этом заявил 17 сентября президент Литвы Гитанас Науседа во время визита на центральный учебный полигон.

Литва решила разместить тысячу американских солдат вблизи границы с Беларусью