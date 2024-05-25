Оползень похоронил более 300 человек в Папуа-Новой Гвинее

Опубликовано: 25.05.2024 12:28 , Обновлено: 25.05.2024

Гигантский оползень, сошедший в утро пятницы, 23 мая, похоронил более 300 человек и свыше 1100 домов. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщило агентство Reuters.

Сход мощнейшего оползня произошёл в 600 км от столицы Папуа-Новой Гвине - Порт-Морсби.

«Высшая комиссия Австралии в Порт-Морсби находится в тесном контакте с властями Папуа-Новой Гвинеи для дальнейшей оценки масштабов ущерба и жертв», — заявили представители представители Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Австралийская радиовещательная корпорация днём ранее сообщала, что бригады экстренных служб, которые смогли добраться до пострадавшего района, смогли извлечь четыре тела. Власти ожидают, что число погибших будет расти, т. к. оползень накрыл не менее шести деревень в провинции Энга.

Из-за того, что оползень заблокировал доступ к шоссе, до района стало возможно добраться только на вертолёте.

Ранее Telegraf.news писал о том, что на юге Бразилии не прекращаются наводнения. По предварительным оценкам, от стихии пострадали более 350 тысяч человек, как минимум 107 погибло. Сотрудники местного телеканала сняли на видео лошадь, которая, чтобы спастись, забралась на крышу одного из затопленных домов. Там она провела несколько дней, пока не прибыли спасатели.

Во время наводнения в Бразилии лошадь забралась на крышу, где провела несколько дней