ООН обнаружила обломки северокорейских ракет в Украине

Опубликовано: 30.04.2024 08:09 , Обновлено: 30.04.2024

Наблюдатели из ООН заявили об обнаружении обломков северокорейских ракет на территории Харькова в Украине. Об этом сообщило британское издание Guardian.

П о информации из доклада Совета Безопасности ООН, северокорейские баллистические ракеты серии “Хвасон-11” были найдены на территории Харькова 2 января 2024 года. ООН заявило, что этот факт является нарушением эмбарго на поставки оружия из Северной Кореи.

Официально Северная Корея с 2006 года находится под санкциями ООН за свои баллистические ракеты и ядерные программы, и с годами эти меры только ужесточались.

Несколько наблюдателей от ООН посетили Украину, чтобы осмотреть обломки, и пришли к выводу, что найденная ракета не была произведена в России. В то же время определить самостоятельно, откуда и кем ракета была запущена, в ООН не смогли и обратились за информацией к украинским властям.

«Информация о траектории, предоставленная украинскими властями, указывает на то, что она была запущена с территории Российской Федерации. Если она находилась под контролем российских войск, вероятно, это свидетельствует о закупках гражданами Российской Федерации», — написали в докладе от 25 апреля комитету Совета Безопасности по санкциям против Северной Кореи.

Миссии России и Северной Кореи при ООН в Нью-Йорке не сразу ответили на просьбу прокомментировать доклад наблюдателей за санкциями.

США и другие страны обвинили Северную Корею в передаче оружия России для использования против Украины.

Москва и Пхеньян отвергли обвинения, хотя в прошлом году пообещали углублять военные отношения.

Совет безопасности ООН обвинил Россию в запуске северокорейских баллистических ракет по Украине. Как минимум девять раз.

В марте Россия наложила вето на продление полномочий наблюдателей ООН за санкциями, известных как группа экспертов, которые в течение 15 лет следят за соблюдением санкций ООН в отношении Северной Кореи и ее ядерных программ. Мандат нынешней группы экспертов истёк 30 апреля.

Ранее Telegraf.news писал о том, что глава МИД Беларуси Евгений Алейник рассказал, зачем его заместитель вместе с белорусской делегацией в середине апреля летали в Северную Корею.

В МИД объяснили, зачем белорусские дипломаты летали в Северную Корею