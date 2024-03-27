Окружение Путина не поверило в причастность Украины к теракту в «Крокусе» — Bloomberg

Опубликовано: 27.03.2024 12:21 , Обновлено: 04.07.2024

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в Кремле сообщило о том, что некоторые из окружения российского президента не разделили версию об "украинском следе" в теракте в Подмосковье.

По информации американского издания, четыре человека, имеющие тесные связи с Кремлем, сообщили, что нет никаких доказательств причастности Украины к теракту в “Крокус Сити Холл”.

По их данным, Путин решил продолжить поддерживать версию “украинского следа” чтобы попытаться “сплотить россиян в поддержку войны на Украине”. В Bloomberg отметили, что некоторые чиновники из его ближайшего окружения не верят в эту версию.

«Службы безопасности знают, что это было Исламское государство, но после высказываний Путина у них нет другого выбора, кроме как следовать приказам и доказывать, что в этом участвовала Украина или Запад», — сказал Андрей Солдатов, эксперт ФСБ и российской разведки.

Напомним, что в результате теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл» 22 марта погибло, по последним данным, 139 человек и пострадало 360 человек. Ответственность за совершение теракта на себя взяла связанная с ИГИЛ террористическая группировка, однако власти России продолжают рассматривать версию «украинского следа».

Ранее Telegraf.news писал о том, что Путин и Зеленский заочно подискутировали друг с другом из-за теракта в Подмосковье.

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