Около 500 человек. В Украине пообещали компенсации за сексуальное насилие со стороны российских солдат

Опубликовано: 26.04.2024 09:05 , Обновлено: 26.04.2024

Власти Украины решили выплатить компенсации жертвам, которые пострадали от насилия во время вооружённого конфликта с Россией. По словам супруги Владимира Зеленского, это является “важным шагом на пути к восстановлению справедливости”.

В 2024 году в стране выявили около 500 украинцев, которые подверглись сексуальному насилию со стороны российских солдат. Компенсация представит собой возмещение ущерба, включая финансовую, медицинскую и психологическую поддержку, сообщила английская газета The Guardian.

“Помощь жертвам грубых нарушений прав человека, включая жертв сексуального насилия, связанного с конфликтом, — это не просто экономическая поддержка, это важный шаг к восстановлению справедливости”, — отметила Елена Зеленская, супруга президента Украины.

По данным Глобального фонда для выживших, который управляет проектом вместе с Украиной при помощи финансовых средств других государств, это будет первый случай в мире, когда выжившие получат компенсации во время активного конфликта. Фонд основали в 2019 году лауреаты Нобелевской премии мира доктор Денис Муквеге и Надя Мурад.

“Выжившие выходят из заключения ни с чем. У них нет ни одежды, ни дома, ни общества. Часто всё их имущество остается на оккупированных территориях, и они не могут найти работу, поскольку все их документы вернулись домой”, — поделилась одна из жертв насилия, украинка Людмила Гусейнова.

Она добавила, что компенсации могут помочь, ведь они включают “комплексную поддержку физического и психического здоровья”.

“Женщины должны иметь доступ к психологу – не только на несколько сеансов, но и столько, сколько им нужно. Травма от сексуального насилия не проходит”, — подытожила Гусейнова.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинцы, которые подверглись сексуальному насилию со стороны российских солдат, получат единовременную денежную помощь в сумме 3 тысяч евро. Она отметила, что справедливость не должна иметь временных ограничений, а уцелевшие нуждаются в поддержке сейчас, а не после завершения войны, сообщил украинский телеканал “ТСН”.

Ранее Telegraf.news писал, что Европарламент принял резолюцию, в которой депутаты признали выборы президента РФ нелегитимными и недемократичными. Парламентарии призвали государства-члены Европейского союза и международное сообщество также считать эту электоральную кампанию в РФ нелегитимной.

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