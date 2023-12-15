Орбана попросили выйти. ЕС одобрил переговоры о вступлении Украины в ЕС, но не 50 млрд помощи

Опубликовано: 15.12.2023 07:39 , Обновлено: 15.12.2023

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пакет помощи ЕС Украине в размере 50 млрд евро. При этом лидеры ЕС смогли единогласно проголосовать 14 декабря за начало переговоров с Киевом о вступлении в блок.

Остальные 26 лидеров ЕС согласились вернуться к дебатам в начале следующего года, чтобы попытаться выработать соглашение о крайне необходимой поддержке Киева.

“26 стран согласны. На данный момент нет согласия со стороны Венгрии, но я очень уверен в следующем году”, - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Орбан также выступал против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, но согласился выйти из зала переговоров, чтобы позволить другим лидерам ЕС принять консенсусное решение без него. Его попросил об этом Шольц.

Позже он осудил соглашение как “совершенно бессмысленное, иррациональное и неправильное решение”.

Критики обвинили венгерского лидера в том, что он держит в заложниках выживание Киева в попытке заставить Брюссель дать миллиарды евро из средств ЕС его правительству, сообщило издание The Guardian.