Одна из величайших авиазагадок в мире. Малайзия решила возобновить поиски пропавшего 10 лет назад рейса MH370

Опубликовано: 20.12.2024 14:29 , Обновлено: 20.12.2024

Малайзия согласилась возобновить поиски обломков пропавшего рейса 370 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом заявил в пятницу 20 декабря министр транспорта страны, более чем через 10 лет после его исчезновения, ставшего одной из самых больших загадок мировой авиации, пишет CNN.

[info_b]Рейс 370 Malaysia Airlines — плановый пассажирский рейс по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) — Пекин (Китай), выполнявшийся 8 марта 2014 года авиалайнером Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines. Вместе с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, он исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта.[/info_b]

Министр транспорта Энтони Локе сообщил, что предложение о поиске в новом районе в южной части Индийского океана поступило от геологоразведочной компании Ocean Infinity, которая также проводила последние поиски самолета, завершившиеся в 2018 году.

Фирма получит 70 миллионов долларов, если найденные обломки окажутся существенными, сказал Локе на пресс-конференции.

«Мы несем ответственность перед ближайшими родственниками. Мы надеемся, что этот раз будет положительным, что обломки будут найдены и дадут семьям возможность успокоиться», - сказал он.

Изначально малазийские следователи не исключали возможности того, что самолет был преднамеренно сбит с курса.

Обломки самолета, некоторые из которых подтверждены, а некоторые предположительно принадлежат ему, были найдены вдоль побережья Африки и на островах в Индийском океане.

На борту самолета находилось более 150 китайских пассажиров, родственники которых требуют компенсации от Malaysia Airlines, Boeing, производителя авиационных двигателей Rolls-Royce и страховой группы Allianz, а также от других компаний.

В 2018 году Малайзия привлекла компанию Ocean Infinity к поискам в южной части Индийского океана, предложив заплатить до 70 миллионов долларов, если она найдет самолет, но две попытки не увенчались успехом.

После этого Малайзия, Австралия и Китай начали подводные поиски в южной части Индийского океана на площади 120 000 квадратных километров (46 332 квадратных мили), основываясь на данных автоматической связи между спутником Inmarsat и самолетом.

Ранее Telegraf.news писал, что в Норвегии самолет Boeing 737s выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился всего в нескольких метрах от моря. В социальных сетях опубликовали фотографии, который зарубежные СМИ назвали “драматическими кадрами”.

«Драматические кадры» — В Норвегии самолет чуть не выкатился в море при посадке