Одна из величайших авиазагадок в мире. Малайзия решила возобновить поиски пропавшего 10 лет назад рейса MH370
Малайзия согласилась возобновить поиски обломков пропавшего рейса 370 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом заявил в пятницу 20 декабря министр транспорта страны, более чем через 10 лет после его исчезновения, ставшего одной из самых больших загадок мировой авиации, пишет CNN.
[info_b]Рейс 370 Malaysia Airlines — плановый пассажирский рейс по маршруту Куала-Лумпур (Малайзия) — Пекин (Китай), выполнявшийся 8 марта 2014 года авиалайнером Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines. Вместе с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, он исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта.[/info_b]
Министр транспорта Энтони Локе сообщил, что предложение о поиске в новом районе в южной части Индийского океана поступило от геологоразведочной компании Ocean Infinity, которая также проводила последние поиски самолета, завершившиеся в 2018 году.
Фирма получит 70 миллионов долларов, если найденные обломки окажутся существенными, сказал Локе на пресс-конференции.
«Мы несем ответственность перед ближайшими родственниками. Мы надеемся, что этот раз будет положительным, что обломки будут найдены и дадут семьям возможность успокоиться», - сказал он.
Изначально малазийские следователи не исключали возможности того, что самолет был преднамеренно сбит с курса.
Обломки самолета, некоторые из которых подтверждены, а некоторые предположительно принадлежат ему, были найдены вдоль побережья Африки и на островах в Индийском океане.
На борту самолета находилось более 150 китайских пассажиров, родственники которых требуют компенсации от Malaysia Airlines, Boeing, производителя авиационных двигателей Rolls-Royce и страховой группы Allianz, а также от других компаний.
В 2018 году Малайзия привлекла компанию Ocean Infinity к поискам в южной части Индийского океана, предложив заплатить до 70 миллионов долларов, если она найдет самолет, но две попытки не увенчались успехом.
После этого Малайзия, Австралия и Китай начали подводные поиски в южной части Индийского океана на площади 120 000 квадратных километров (46 332 квадратных мили), основываясь на данных автоматической связи между спутником Inmarsat и самолетом.
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«Драматические кадры» — В Норвегии самолет чуть не выкатился в море при посадке