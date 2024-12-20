"Драматические кадры" — В Норвегии самолет чуть не выкатился в море при посадке

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Опубликовано: 20.12.2024 13:16 , Обновлено: 20.12.2024

В Норвегии самолет Boeing 737s выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и остановился всего в нескольких метрах от моря. В социальных сетях опубликовали фотографии, который зарубежные СМИ назвали "драматическими кадрами".

Инцидент произошел вечером 19 декабря. Норвежский рейс DY 430 из Осло завершил свой путь в аэропорт Мольде на западном побережье Скандинавии.

На фотографиях, которыми поделился с The Mirror 53-летний работник телекоммуникационной компании Стиг Ваагбё (Stig Waagbø), видно, как пассажиры выходят из передней части самолета через эвакуационную горку. На тех же снимках видно, что нос самолета завис в опасной близости от моря.

Ваагбё рассказал норвежской телекомпании VG: «Во время посадки шел небольшой снег, но видимость была хорошей. Когда мы заходили на посадку, я заметил, что мы приземлились немного далеко от взлетно-посадочной полосы”.

«Затем начался процесс торможения, двигатель немного заглох, после чего самолет немного завалился набок», — отметил он.

Несмотря на “драматическую посадку”, никто из 171 человека, находившегося на борту, не пострадал в результате инцидента.

Г-н Ваагбё продолжил: «Паники не было. Было небольшое напряжение, когда нам сказали эвакуироваться, оставить багаж и как можно быстрее покинуть самолет».

Симон Кристиансен, сидевший в передней части самолета, рассказал телеканалу, что некоторые люди были шокированы, а другие плакали.