Одна из стран ЕС пошла по стопам Беларуси и ввела госрегулирование цен

Опубликовано: 11.03.2025 20:16 , Обновлено: 11.03.2025

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о решении ввести государственное регулирование цен на продукты питания. Он поручил розничным продавцам ограничить свою наценку на 30 основных продовольственных товаров до 10%.

Такое решение он принял из-за растущей инфляции, которая становится проблемой для правительства в преддверии выборов, намеченных на весну 2026 года, сообщило money.pl. Орбан заявил в социальных сетях, что недоволен «необоснованным ростом цен».

Венгерское правительство пыталось договориться с крупнейшими торговыми сетями о добровольном снижении наценок, но переговоры не увенчались успехом, заявило издание. Там напомнили, что в феврале, выступая с речью по итогам года, Орбан обещал принять меры для сдерживания роста цен.

По данным источника, инфляция в Венгрии в феврале достигла 5,6% в годовом исчислении (в январе было 5,5%). Цены на продукты питания выросли на 7,1% за год. Так, мука подорожала на 44%, яйца — на 25%, молоко — почти на 23%. Цены на услуги выросли на 9,2%.

Правящая партия «Фидес» во главе с Виктором Орбаном, находящаяся у власти уже более десяти лет, обеспокоена ситуацией в преддверии выборов. На фоне роста цен растут рейтинги оппозиции. По данным опросов, в январе за оппозицию готовы были проголосовать 39% венгров, а за «Фидес» — 32%. При этом стоит отметить, что и перед предыдущими выборами оппозиция лидировала в опросах, но в итоге не смогла победить.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Венгрия не подписала одну из деклараций в ходе специального саммита Европейского совета. О чём она?

Совет ЕС одобрил план перевооружения на 800 млрд евро. Венгрия отказалась подписать одну из деклараций