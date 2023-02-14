ОДКБ отказалась вводить войска в Украину

Опубликовано: 14.02.2023 12:31 , Обновлено: 14.02.2023

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что ничего не слышал о возможном участии войск организации в войне в Украине.

Также российский генерал утверждает, что “такой необходимости нет”. “Мне об этом неизвестно. Если это касается моего личного мнения, то такой необходимости на данном этапе просто нет”, - заявил он.

В свою очередь, власти РФ заявляли, что не обращались к странам ОДКБ за военной помощью.

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Напомним, что ранее Армения обвинила ОДКБ в игнорировании своего устава и отказе от предоставления военной помощи в войне с Азербайджаном. Позднее Ереван отказался проводить на своей территории учения под названием “Нерушимое братство” в 2023 году. Поэтому их перенесли в Кыргызстан.

“Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье, попросила в том числе и военную помощь для восстановления территориальной целостности страны”, - заявлял ещё в сентябре прошлого года прьмтер Армении Пашинян.