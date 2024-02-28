"Обычное явление" - Сыну Трампа подбросили белый порошок с угрозой убийства

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Опубликовано: 28.02.2024 10:24 , Обновлено: 28.02.2024

Сын кандидата в президенты США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший получил конверт с неопознанным белым порошком и угрозами убийства, после чего в его дом прибыли аварийные службы.

В The Guardian сообщили, что белый порошок разлетелся по всей комнате после его вскрытия в кабинете его дома во Флориде.

Прибывшие специалисты по борьбе с химическими веществами, однако ничего опасного в веществе не нашли. Сам сын политика не удивился произошедшему инциденту.

«Такие вещи уже обычное дело, — сказал он в интервью Daily Caller.

К слову, подобный случай не первый. Члены семьи политика часто получали подобные письма ранее. Так, в 2018 году белый порошок получила жена Трампа-младшего Ванесса. Её доставили в больницу Нью-Йорка после того, как она вскрыла конверт с неопознанным белым порошком. Позже полиция заявила, что вещество не было опасным.

В марте 2016 года детективы полиции и агенты ФБР расследовали письмо с угрозами, отправленное в квартиру Эрика Трампа – младшего сына Дональда Трампа. В нем также содержался белый порошок. Такие конверты дважды отправлялись в предвыборный штаб Дональда Трампа-старшего в том же году.

Специалисты считают, что история с порошками призвана запугать и отсылает к 2001 году, когда письма, содержащие смертельную сибирскую язву, были отправлены в новостные организации и офисы двух сенаторов США. Эти письма убили пять человек.

Ранее Телеграф писал, что Дональд Трамп подверг критике политику администрации Байдена и призвал не защищать британского принца Гарри.

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