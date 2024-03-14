Обстрел ВСУ? На видео попал взрыв автомобиля на дороге в Белгороде

🎥 Видео

Опубликовано: 14.03.2024 23:21 , Обновлено: 15.03.2024

На видео засняли момент попадания снаряда в автомобиль на трассе в Белгороде. В сети продолжают появляться кадры с иными последствиями обстрела города.

В результате прямого попадания снаряда на трассе в Белгороде взорвался автомобиль. Водитель погиб. По сообщением местных телеграм-каналов, в городе звучала сирена и работало ПВО.

Сообщили также, о еще четверых пострадавших людях. Двое из них в момент взрыва находились рядом с частным домом на улице Шишкина. Еще двое человек потерпели во время обстрела около гостиницы «Европа».

В сети также распространили видео с последствиями попадания снаряда в бюро судебно-медицинской экспертизы. Предварительно, пострадавших нет.

Также появилась информация и видео с последствиями обстрела центра города Грайворона. По словам очевидцев, в результате прилета двух снарядов пострадал один человек, который получил ранение руки. Стоящий рядом автомобиль “Газель” сгорел.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил о 8 сбитых воздушных целях системами ПВО.

Ранее Телеграф сообщал о возможных ударах по российским городам Белгород и Курск. Их анонсировали российские отряды воюющие за Украину.

Российские отряды, воюющие за Украину, предупредили жителей Белгорода и Курска об ударах