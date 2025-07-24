Обмен пленными и паузы на фронте. О чём договорились Украина с РФ в самом коротком турецком раунде переговоров

🎥 Видео

Опубликовано: 24.07.2025 07:47 , Обновлено: 24.07.2025

Поздним вечером 23 июля состоялся третий этап переговоров представителей Украины и России в турецком Стамбуле. Эта встреча оказалась самой короткой из турецких раундов и продлились не больше 38 минут (для сравнения, в первый раз встреча в Турции длилась около полутора часов, вторая - около 1 часа 15 минут). Посмотрели, о чём удалось договориться сторонам на этот раз.

Единственным однозначным достижением переговоров стал обмен военнопленными и гражданскими , находящимися в заключении. Этим же вечером на территории Беларуси был произведён последний обмен большой группы военнопленных, о котором было договорено в рамках предыдущего раунда, 2 июня. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, этот обмен проведён в формате 250 на 250. Кадрами солдат, которые смогли вернуть на родину, поделились российское Минобороны и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Мединского, согласно новым договорённостям, в ближайшее время между Россией и Украиной будет проведен ещё один обмен - не менее 1200 военнопленных с обеих сторон. Кроме того, Россия предложила Украине передать порядка 3000 тел погибших украинских военнослужащих.

Также российская сторона предложила вернуться к практике коротких гуманитарных пауз на линии фронта - перемирий на 24 или 48 часов, чтобы у военных была возможность безопасно забрать с линии соприкосновения раненых и тела погибших бойцов. Согласилась ли на это предложение украинская сторона, пока не понятно.

Дополнительно российская сторона выступила с предложением сформировать три рабочих группы - по политическим, гуманитарным, военным вопросам. Работать участникам этих рабочих групп предложили в в онлайн-формате, как пояснил Мединский, “чтобы сэкономить деньги налогоплательщиков”. Украинская сторона согласилась рассмотреть этом предложение.

Со своей стороны представители Киева предложили до конца августа организовать встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как пояснил глава украинской делегации Рустем Умеров, встреча глав государств могла бы пройти при участии турецкого лидера Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Однако эту инициативу российская сторона восприняла прохладно. В частности, Мединский заявил, что для встречи такого высокого уровня необходимо “проработать условия соглашения”. Он высказал мнение, что президенты должны “ставить точку” в мирных переговорах, а не обсуждать все с нуля.

Комментируя третий раунд российско-украинских переговоров в целом, Мединский признал, что позиции Киева и Москвы по меморандумам по-прежнему “достаточно далеки друг от друга”. “Но мы надеемся продолжить контакты”, - заявил глава российской делегации.

Об фактическом отсутствии прогресса в переговорах заявил и глава украинской делегации. Он подчеркнул, что сейчас стороны “работают над приоритетными вопросами”.

“Наш приоритет — это всегда люди, прекращение огня и встреча лидеров”, — пояснил позицию украинской стороны Умеров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп отвёл России 50 дней на то, чтобы урегулировать конфликт в Украине, и предупредил о возможных последствиях для неё и её торговых партнёров в случае отсутствия прогресса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, заявили, что сами США находятся под «огромным, неприличным давлением» со стороны ЕС и НАТО.

«Неприличное давление» — В Кремле и МИД РФ ответили на заявление Трампа о 50 днях