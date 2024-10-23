"Ладони вспотели, колени дрожат" — Обама зачитал рэп Эминема на митинге в поддержку Харрис

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Опубликовано: 23.10.2024 19:19 , Обновлено: 23.10.2024

На митинге в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис выступил рэп-исполнитель Эминем, после чего тот пригласил на сцену бывшего президента США Барака Обаму, который зачитал несколько строчек из песни рэпера Lose Yourself.

Сначала Обама сказал, что участвовал во многих митингах и обычно не нервничает, но выход к публике после столь известного исполнителя вызвал у него «определённое чувство», передала британская газета The Guardian.

«Я заметил, как у меня вспотели ладони, колени дрожат, руки тяжелы, на свитере рвота от маминых спагетти», — процитировал Обама первый куплет песни Lose Yourself. Кроме того, Обама пошутил, что, по его мнению, рэпер будет выступать, а он станет приглашённой звездой, добавив, что “обожает Эминема”.

Ранее Telegraf.news писал, что во время предвыборного митинга в Пенсильвании, куда приехал кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп, двум людям стало плохо и они упали в обморок. После того, как пострадавшим оказали медицинскую помощь, политик попросил включить музыку, где весь оставшийся вечер танцевал под известные мировые хиты.

Трамп устроил 40-минутные танцы после того, как двое американцев потеряли сознание