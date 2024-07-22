Обама не поддержал Харрис в качестве кандидата в президенты США от демократов

Опубликовано: 22.07.2024 08:52 , Обновлено: 22.07.2024

Бывший президент США Барак Обама в своем заявлении после отказа Джо Байдена участвовать в выборах не стал поддерживать кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Вместо этого Обама призвал провести праймериз, чтобы определиться с "выдающимся" кандидатом.

“Я чрезвычайно уверен в том, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат”, - говорится в заявлении Обамы, в котором не упоминается Харрис.

“Я верю, что видение Джо Байдена о щедрой, процветающей и единой Америке, предоставляющей возможности для всех, будет в полной мере продемонстрировано на съезде Демократической партии в августе”, - заявил Барак Обама.

В то же время, ранее в воскресенье в совместном заявлении чета Клинтон (а это бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и ее муж экс-президент) написали: “Сейчас самое время поддержать Камалу Харрис и бороться изо всех сил за ее избрание”.

Ранее Telegraf.news писал, что теперь, когда президент Джо Байден решил не баллотироваться на второй срок, перед демократами стоит беспрецедентная задача, учитывая, что традиционный сезон праймериз давно закончился, сообщил телеканал CNN.

Что будет после того, как Байден стал «хромой уткой». Станет ли Харрис кандидатом от демократов?