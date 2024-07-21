Что будет после того, как Байден стал "хромой уткой". Станет ли Харрис кандидатом от демократов?

Опубликовано: 21.07.2024 22:52 , Обновлено: 22.07.2024

Теперь, когда президент Джо Байден решил не баллотироваться на второй срок, перед демократами стоит беспрецедентная задача, учитывая, что традиционный сезон праймериз давно закончился, сообщил телеканал CNN.

Хотя Джо Байден в воскресенье в письме об отказе от участия в выборах заявил, что поддерживает кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов, он не может автоматически выдвинуть ее кандидатом.

[inf]Сам Джо Байден стал “хромой уткой” (англ. lame duck). Так в США называют президента США, вскоре покидающего свой пост.[/inf]

Определиться с кандидатом от демократов на сравнительно скорых выборах президента США должны будут делегаты национальной конвенции Демократической партии в Чикаго. Есть ещё вариант, что с кандидатом определился во время виртуальной встречи, которая предварительно запланирована на начало августа.

Проблема в том, что делегаты не просто обязались голосовать за Байдена по результатам праймериз, они также одобрены его предвыборным штабом. Таким образом, несмотря на то, что большинство делегатов съезда могли бы принять решение о выборе нового кандидата, это может потребовать массового самоотвода сторонников самого президента.

Решение о замене может привести к разногласиям и неприятным последствиям. делегаты должны будут решить, кого выбрать, путем серии голосований. Но перед этим предстоит серьезная подковерная борьба и консультации.

Также не стоит забывать о большой группе так называемых “суперделегатов” из примерно 700 высокопоставленных партийных лидеров и выборных должностных лиц, которые автоматически становятся делегатами на предвыборном съезде партии в зависимости от занимаемой ими должности.

Согласно партийным правилам демократов США, “суперделегаты” не могут голосовать при первом голосовании, если они могут отклонить кандидатуру, но они могут свободно голосовать при последующих голосованиях. Однако не совсем ясно, как эти правила будут применяться в беспрецедентном случае, когда Байден покидает предвыборную гонку на данном этапе.

Число “суперделегатов” также может измениться, если кто-то из них умрет или уйдет в отставку.

Телеканал CNN сообщил, что, по всей вероятности, демократы не станут рассматривать другие кандидатуры и выдвинут Камалу Харрис. По данным телеканала, пока все остальные демократы ждали, когда президент Джо Байден примет решение, сторонники вице-президента Камалы Харрис всю последнюю неделю работали за кулисами, чтобы заручиться поддержкой делегатов.

Это было сделано не для того, чтобы сместить Байдена, а чтобы быть готовыми на случай, если он сойдет с дистанции. “Всю последнюю неделю мы подгоняли делегатов”, - сказал CNN старший стратег Демократической партии, работавший над кампанией Харриса в 2020 году.

И результатом этой работы стали ряд заявлений о поддержке вице-президента. Бывший президент США Билл Клинтон и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон присоединились к президенту Джо Байдену, выдвинув кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост президента.

“Для нас большая честь присоединиться к президенту и поддержать вице-президента Харрис, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать ее”, - говорится в совместном заявлении Клинтонов.

Камала Харрис - наиболее вероятный кандидат от демократов США.

Ещё ряд крупных фигур в демократической партии также заявили о поддержке Камалы Харрис.

[inf]Камала Харрис вступила в должность 20 января 2021 года в качестве вице-президента Соединенных Штатов в демократической администрации президента Джо Байден. До этого она представляла Калифорнию в Сенате США (2017-2021). Также она была первой американкой индийского происхождения, ставшей сенатором США, а также второй афроамериканкой. Харрис ранее был генеральным прокурором Калифорнии (2011-2017).

Камале Харрис 59 лет, ее мать — уроженка Индии, отец родом с Ямайки. Она изучала политику и экономику в Говардском университете в Вашингтоне, затем строила карьеру в прокуратуре и стала генеральным прокурором Калифорнии.

Харрис выступает за сохранение в США права женщин на аборт, поддержала легализацию однополых браков, неоднократно осуждала действия России в Украине и призывала ускорить поставки военной помощи Киеву. Много раз критиковала Дональда Трампа, в том числе, когда тот был президентом США. [/inf]