"О, нет! Такой прекрасный остров..." — На Санторини в Греции произошло более 200 землетрясений за 48 часов

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Опубликовано: 03.02.2025 16:42 , Обновлено: 03.02.2025

С пятницы по воскресенье на греческом острове Санторини и в его окрестностях произошло более 200 землетрясений. Магнитуда самого сильного подземного толчка составила 4,6 по шкале Рихтера. В связи с повышенной сейсмической активностью местные власти закрыли школы не только на Санторини, но и на соседних островах Анафи, Иос и Аморгос.

Всего за 48 часов на греческих островах было зафиксировано несколько сотен подземных толчков, передал американский телеканал CNN. Эксперты сообщили, что их причиной стала не вулканическая активность, а тектоническая. По словам геофизика из Университета Аристотеля в Салониках Костаса Папазахоса, большинство землетрясений имели магнитуду от 4 до 4,5 по шкале Рихтера.

“О, нет! Такой прекрасный остров…” — прокомментировал один из пользователей социальной сети Х (бывший Twitter) видео с камнепадом. Другой добавил: “Это всё из-за глобального потепления”.

Ранее Telegraf.news писал, что в небе над Вашингтоном столкнулся пассажирский самолёт региональных авиалиний American Airlines и вертолёт армии США Black Hawk. Согласно предварительным данным, на борту лайнера должны были находиться 60 пассажиров.

В небе над Вашингтоном военный вертолет столкнулся с самолётом с 60 пассажирами на борту