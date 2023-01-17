Новым министром обороны Германии станет Борис Писториус — Spiegel

Опубликовано: 17.01.2023 12:29 , Обновлено: 17.01.2023

Новым главой немецкого Министерства обороны ФРГ может стать Борис Писториус, сообщил журнал Spiegel. Он сменит на посту Кристине Ламбрехт, которая ушла в отставку 16 января.

Писториус сейчас занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии.

По информации издания, у него «есть федеральные политические амбиции».

«В 2019 году он вместе с саксонским министром Петрой Кеппинг баллотировался на пост президента СДПГ, в том числе против Олафа Шольца. В 2017 году он был в теневом кабинете тогдашнего кандидата в канцлеры Мартина Шульца, отвечая за внутреннюю безопасность», — привел пример Spiegel.

Благодаря своей прямой речи Писториус считался одним из самых популярных министров Нижней Саксонии, отметили в издании.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц 16 января принял отставку министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. В правительстве Германии пообещали, что решение о новом министре обороны примут в самое ближайшее время.