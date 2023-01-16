Шольц принял отставку министра обороны Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 16 января принял отставку министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. Об этом сообщили в Кабмине.
Там сообщили, что решение о новом министре обороны примут в самое ближайшее время.
Как отметили СМИ, это произошло накануне встречи Контактной группы по Украине на базе «Рамштайн» в Германии. Там министры обороны стран НАТО должны были обсудить поставки танков Украине.
Ключевая роль в этом отводится Германии, чьи танки «Леопард» являются сами массовыми в армиях стран Альянса.
Теперь, как полагает «Страна», Ламбрехт в «Рамштайн», скорее всего, не поедет.