Шольц принял отставку министра обороны Германии

Опубликовано: 16.01.2023 13:53 , Обновлено: 15.11.2024

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 16 января принял отставку министра обороны Германии Кристины Ламбрехт. Об этом сообщили в Кабмине.

Там сообщили, что решение о новом министре обороны примут в самое ближайшее время.

Как отметили СМИ, это произошло накануне встречи Контактной группы по Украине на базе «Рамштайн» в Германии. Там министры обороны стран НАТО должны были обсудить поставки танков Украине.

Ключевая роль в этом отводится Германии, чьи танки «Леопард» являются сами массовыми в армиях стран Альянса.

Теперь, как полагает «Страна», Ламбрехт в «Рамштайн», скорее всего, не поедет.