Новый верховный лидер Ирана "жив в каком-то виде" - Трамп

Опубликовано: 13.03.2026 09:00 , Обновлено: 13.03.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в том, что новый лидер Ирана жив, но «поврежден». Об этом он заявил в интервью Fox News.

Так он прокомментировал слухи и предположения, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «поврежден», на фоне сообщений о том, что он был ранен в первый день американо-израильских ударов по Ирану.

«Я думаю, что он, вероятно, так и есть. Я думаю, что он поврежден, но я думаю, что он, вероятно, жив в каком-то виде», — сказал Трамп ведущему Fox News Брайану Килмиду в интервью.

Трамп сделал эти комментарии после того, как в четверг по иранскому государственному телевидению было зачитано заявление Хаменеи в его первом обращении в качестве верховного лидера.

Ранее на этой неделе посол Тегерана на Кипре сообщил газете The Guardian, что Хаменеи был ранен в результате ударов 28 февраля, в результате которых погиб его отец, аятолла Али Хаменеи, и ряд членов его семьи.

Ранее на фоне исчезновения нового верховного аятоллы Ирана Моджтабы Хаменеи британское издание сообщило со ссылкой на свои источники, что он, возможно, находится в коме. Сын погибшего аятоллы Али Хаменеи не появлялся на публике с момента начала войны.

Лежит в коме? The Sun сообщило о тяжёлом состоянии нового верховного лидера Ирана