Лежит в коме? The Sun сообщило о тяжёлом состоянии нового верховного лидера Ирана

Опубликовано: 12.03.2026 18:24 , Обновлено: 12.03.2026

На фоне исчезновения нового верховного аятоллы Ирана Моджтабы Хаменеи британское издание сообщило со ссылкой на свои источники, что он, возможно, находится в коме. Сын погибшего аятоллы Али Хаменеи не появлялся на публике с момента начала войны.

Он также так и не выступил вживую по государственному телевидению после назначения наследником своего отца — верховным лидером Ирана, чем только усилил слухи о своем плохом состоянии.

Источники газеты The Sun утверждают, что 56-летний сын убитого Али Хаменеи получил тяжёлые ранения: он потерял как минимум одну ногу, и у него серьёзные повреждения желудка или печени.

Когда он был ранен, пока неясно. Это могло случиться в тот же день, что погиб его 86-летний отец, 28 февраля.

Министерство иностранных дел Ирана утверждает, что Хаменеи ранен, но «чувствует себя хорошо».