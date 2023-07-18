«Новый уровень» - США обвинили российский Су-35 в перехвате американского самолета

Опубликовано: 18.07.2023 12:57 , Обновлено: 18.07.2023

В США заявили, что 16 июля российский истребитель Су-35 «пролетел очень близко» к американскому разведывательному самолету, вынудив его пройти через турбулентный след, что поставило под угрозу жизни четырех членов экипажа американского самолета.

Насколько близко пролетел российский истребитель, не уточняется, рассказали Associated Press военные США.

Сообщается, что перехват российского пилота помешал американскому экипажу безопасно управлять самолетом. В США назвали случившееся «новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей».

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Отмечается, что в последние недели российские истребители не раз преследовали американские беспилотники, но последний случай вызвал особую обеспокоенность, так как поставил под угрозу жизни людей.

По словам представителя Пентагона, США рассматривают несколько вариантов противодействия растущей российской активности в небе над Сирией, которая, как утверждается, осложнила попытки американских военных нанести удар по лидеру группировки «Исламского государства». Он не уточнил деталей, отметив лишь, что американцы продолжат вылеты.

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Агентство связывает участившуюся с марта российскую военную активность с растущим сотрудничеством между Москвой, Тегераном и сирийским правительством в попытках заставить США покинуть Сирию.

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