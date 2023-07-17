«Так и должно быть?» - Очевидцы опубликовали видео падения Су-25 на пляже в России

🎥 Видео

Опубликовано: 17.07.2023 16:19 , Обновлено: 17.07.2023

Люди, отдыхающие на пляже в Краснодарском крае, 17 июля стали очевидцами того, как разбился истребитель Су-25.

Самолет упал в море в районе Ейска, сообщают тг-каналы и публикуют видео очевидцев.

“Это учение? Так и должно быть?” - глядя на спускающегося парашютиста задается вопросов автор видео.

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По предварительным данным, пилот успел катапультироваться.

Позже в штабе Южного военного округа подтвердили крушение истребителя Су-25. Сообщается, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, а предварительная причина крушения — отказ двигателя. По данным Mash и Baza, врачи не смогли спасти пилота, он погиб.

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