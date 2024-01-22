Новый премьер Польши Туск приехал в Киев

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Опубликовано: 22.01.2024 14:27 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск начал свой визит в Киев в понедельник, 22 января, где у него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Во время прибытия Туска в Киев на всей территории Украины была объявлена зенитная тревога.

“Мы должны, и мы сделаем это, четко подтвердить обеим сторонам полную взаимную поддержку в противостоянии злу”, - заявил глава польского правительства в начале визита. Дональд Туск однако признал, что существуют «определенные конфликты интересов», которые предстоит урегулировать в ходе переговоров с украинскими властями.

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«У нас также есть много двусторонних вопросов для обсуждения. Есть некоторые конфликты интересов, мы это хорошо знаем, мы будем говорить об этом в духе дружбы, чтобы как можно быстрее решить эти проблемы, а не поддерживать или умножать их”, - заявил он.

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По его словам, “очень важно создать впечатление, что Польша является самым надежным и стабильным союзником Украины в этом смертельном столкновении со злом ”. По мнению Туска, “это касается не только Украины, но и всего свободного мира, и Польши в частности, хотя бы из-за географии”. “Мы поговорим о том, как мы можем мобилизовать Запад для более энергичных действий. Это одна из основных целей моего визита”, - добавил он.

Визит польского премьера в Киев происходит на фоне похолодания в отношениях двух стран. В 2023 году прошлые власти Польши ввели ряд ограничений на поставки украинского сельскохозяйственной продукции. В Киеве в ответ выказали свое недовольство в резкой форме.

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